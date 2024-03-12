Авиакомпания «Россия» требует с аэропорта Тобольска 40 млн рублей

Авиакомпания «Россия» требует 40 млн рублей с аэропорта Тобольска за столкновение самолета с птицей. При вылете из Тобольска в Санкт-Петербург прошлой весной Superjet 100 при взлете столкнулся с уткой и, получив повреждения двигателя, вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщает Shot, авиакомпания понесла затраты на ремонт воздушного судна, дополнительные расходы на обслуживание пассажиров задержанного рейса и оплату труда экипажа. Инцидент произошел в зоне орнитологической ответственности аэропорта Тобольска. В досудебном порядке урегулировать вопрос не удалось, поэтому «Россия» была вынуждена обратиться в суд.

Что такое зона орнитологической ответственности и какие шансы у авиакомпании добиться компенсации? Говорит авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:

Илья Шатилин авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru

«Тяжело определить и доказать, что столкновение произошло именно в зоне ответственности аэродрома. Более того, эта зона ответственности нечетко прописана на данный момент. То есть в судебной практике ссылаются на нормы ИКАО, а в России соответствующие четкие нормы, согласно 331-му приказу Минтранса, будут действовать только с 1 сентября 2024 года. Зона ответственности орнитологических служб аэропорта для самолетов, которые заходят на посадку, — это высоты от нуля до 60 метров, для вылетающих самолетов зона — от нуля до 150 метров. То есть если посмотреть на расстояние от торца каждой полосы до соответствующей высоты, то примерно это радиус нескольких сотен метров от аэропорта. Раньше в судебной практике тоже брались нормативы ИКАО, но сейчас это уже прописано в российских законах, просто действовать они будут с 1 сентября. Перспектива сложная, потому что все равно, даже если прописаны зоны ответственности, доказать, что птица была именно на этой высоте, в этой зоне, достаточно затруднительно. Потому что как зафиксировать, была высота 58 метров или 62 метра? Однако случаи, когда удавалось с аэропортов взять эту компенсацию, безусловно, есть».

Аэропорты по закону обязаны иметь средства отпугивания птиц и постоянно мониторить орнитологическую обстановку, поскольку столкновения воздушных судов с птицами опасны. Так, в августе 2019 года Airbus «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта «Жуковский» сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья из-за столкновения со стаей пернатых. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали. Лайнер восстановлению не подлежит.

Не смогли до сих пор восстановить и другой борт — самолет ФК «Зенит». Судно, летевшее в 2021-м из турецкой Антальи, совершило аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц. При посадке никто не пострадал.