Развлекательный центр мирового уровня «Эпицентр Впечатлений» планируют построить в Сочи

Проект развлекательного центра мирового уровня «Эпицентр Впечатлений» в горном кластере Сочи поступил на рассмотрение инвестиционной рабочей группы, сообщила первый заместитель главы города-курорта Светлана Калинина в своем Telegram-канале. При этом инвестор пока не называется.

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Известно, что строительство комплекса на площади 30,7 тысяч кв. метров оценивается в сумму около 10 млрд рублей. Его намечено разместить на территории игорной зоны «Красная Поляна». Возведение развлекательного центра стартует уже в текущем году, сдача в эксплуатацию объекта запланирована на 2027 год.

Уникальность нового пространства, где можно будет организовывать иммерсивное, кинетическое аудиовизуальное шоу, интерактивные парки, фестивали электронной музыки, арену для киберспорта, VR-парк, мультимедийный парк для детей и другие мероприятия, основано на применении современных технологий, отметила Светлана Калинина.

По оценке руководителя, реализация проекта позволит создать в среднем 750 рабочих мест, даст толчок развитию событийного туризма в горном кластере Сочи, будет способствовать росту экономического потенциала курорта.