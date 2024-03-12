Селена Гомес раскрыла свой путь к осознанности через музыку и личный опыт

<p>На сессии SXSW под <strong>девизом</strong> «Осознанность превыше совершенства: влияние на психическое здоровье», которая состоялась в воскресенье, <strong>Селена Гомес</strong>, 31-летняя исполнительница хита «Love On», выступила вместе с матерью и <strong>соснователем</strong> Wondermind, Мэнди Тифи.</p><p>Во время обсуждения, доктор<strong> Джессика Стерн</strong> спросила Гомес, изменился ли ее взгляд на себя после выпуска ее документального фильма на Apple TV+ в 2022 году <strong>«Мой разум и я»</strong>, посвященного психическому здоровью. Гомес искренне поделилась, что переживает неприятные чувства, вспоминая свое отношение к себе на ранних <strong>этапах</strong> проекта, что нарушает ее душевное равновесие. Звезда «Единственных убийств в здании» отметила, что на <strong>создание</strong> фильма ушло более шести лет, <a href="https://boda.su/posts/id25016-selena-gomes-put-k-osoznannosti-cherez-iskusstvo-i-lichnyj-opyt" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p><p>Гомес выразила мысль о том, что многие могут узнать в себе эти чувства и <strong>подчеркнула</strong> значимость бережного отношения к себе, признав, что не осознавала его важность на <strong>начальном</strong> этапе создания фильма. «Мой разум и я», снятый под руководством режиссера <strong>Алека Кешишяна</strong>, документирует путь поп-звезды через испытания на самоуверенность, отношение к своему телу, суицидальные мысли, приведшие к отмене <strong>тура,</strong> диагностирование биполярного расстройства, жизнь с волчанкой и эмоциональное <strong>выгорание</strong> из-за статуса мировой знаменитости.</p><p>Гомес также отметила, что разговор с 47-летней Тифи побудил ее к более <strong>открытому</strong> обсуждению своих переживаний и стремлению к подлинности. Этот диалог начался после <strong>просмотра</strong> «Девушки, прерванной», где они задумались о том, как непроста может быть индустрия развлечений и как Гомес чувствовала себя не на своем месте. В ходе разговора исполнительница<strong> «Lose You to Love Me»</strong> подчеркнула, что нельзя заставить человека заботиться о своем психическом здоровье и приступить к лечению, пока он сам не <strong>почувствует</strong> готовности к этому.</p>