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Селена Гомес раскрыла свой путь к осознанности через музыку и личный опыт

<p>На&nbsp;сессии SXSW под <strong>девизом</strong> &laquo;Осознанность превыше совершенства: влияние на&nbsp;психическое здоровье&raquo;, которая состоялась в&nbsp;воскресенье, <strong>Селена Гомес</strong>, 31-летняя исполнительница хита &laquo;Love On&raquo;, выступила вместе с&nbsp;матерью и&nbsp;<strong>соснователем</strong> Wondermind, Мэнди Тифи.</p><p>Во&nbsp;время обсуждения, доктор<strong> Джессика Стерн</strong> спросила Гомес, изменился&nbsp;ли ее&nbsp;взгляд на&nbsp;себя после выпуска ее&nbsp;документального фильма на&nbsp;Apple TV+ в&nbsp;2022 году <strong>&laquo;Мой разум и&nbsp;я&raquo;</strong>, посвященного психическому здоровью. Гомес искренне поделилась, что переживает неприятные чувства, вспоминая свое отношение к&nbsp;себе на&nbsp;ранних <strong>этапах</strong> проекта, что нарушает ее&nbsp;душевное равновесие. Звезда &laquo;Единственных убийств в&nbsp;здании&raquo; отметила, что на&nbsp;<strong>создание</strong> фильма ушло более шести лет, <a href="https://boda.su/posts/id25016-selena-gomes-put-k-osoznannosti-cherez-iskusstvo-i-lichnyj-opyt" target="_blank" rel="noopener">передает</a> boda.</p><p>Гомес выразила мысль о&nbsp;том, что многие могут узнать в&nbsp;себе эти чувства и&nbsp;<strong>подчеркнула</strong> значимость бережного отношения к&nbsp;себе, признав, что не&nbsp;осознавала его важность на&nbsp;<strong>начальном</strong> этапе создания фильма. &laquo;Мой разум и&nbsp;я&raquo;, снятый под руководством режиссера <strong>Алека Кешишяна</strong>, документирует путь поп-звезды через испытания на&nbsp;самоуверенность, отношение к&nbsp;своему телу, суицидальные мысли, приведшие к&nbsp;отмене <strong>тура,</strong> диагностирование биполярного расстройства, жизнь с&nbsp;волчанкой и&nbsp;эмоциональное <strong>выгорание</strong> из-за статуса мировой знаменитости.</p><p>Гомес также отметила, что разговор с&nbsp;47-летней Тифи побудил ее&nbsp;к&nbsp;более <strong>открытому</strong> обсуждению своих переживаний и&nbsp;стремлению к&nbsp;подлинности. Этот диалог начался после <strong>просмотра</strong> &laquo;Девушки, прерванной&raquo;, где они задумались о&nbsp;том, как непроста может быть индустрия развлечений и&nbsp;как Гомес чувствовала себя не&nbsp;на&nbsp;своем месте. В&nbsp;ходе разговора исполнительница<strong> &laquo;Lose You to&nbsp;Love Me&raquo;</strong> подчеркнула, что нельзя заставить человека заботиться о&nbsp;своем психическом здоровье и&nbsp;приступить к&nbsp;лечению, пока он&nbsp;сам не&nbsp;<strong>почувствует</strong> готовности к&nbsp;этому.</p>

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Алек Кешишян
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