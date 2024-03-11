Рамадан на Кавказе: что нужно знать туристу

Что такое Рамадан

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Рамадан — девятый месяц лунного мусульманского календаря. Именно в этот месяц 1414 лет назад пророку Мухаммаду была ниспослана первая часть Корана, так что для мусульман это особое время. В этот месяц они постятся, отказываясь от еды и воды в светлое время суток — от утренней молитвы до вечерней. Во время Рамадана следует не только ограничивать себя в еде, но вообще вести себя наилучшим образом: совершать благие поступки, помогать бедным и обездоленным, радовать свою семью, избегать споров и пустословия, воздерживаться от греховного во всех сферах. Считается, что в дни поста наказание за грехи многократно возрастает — как и награда за праведные поступки.

Пост в Рамадан — один из пяти столпов ислама, то есть важнейшая обязанность мусульманина, такая же, как пять ежедневных молитв и совершение хаджа. От поста освобождаются только дети, больные, пожилые люди, беременные и кормящие женщины, путники. Пропущенный не по праву пост считается серьезным грехом.

В этом году Рамадан начался 11 марта и продлится до 9 апреля. А 10 апреля мусульмане отмечают праздник разговения — Ид-аль-фитр, или Ураза-Байрам.

Как работают кафе и рестораны?

Как уже знают наши читатели, Северный Кавказ — регион очень разнообразный. В каждой республике свои обычаи и традиции. На Ставрополье и в Северной Осетии, где преобладает христианское население, Рамадан никак не ощущается. В туристических местах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии кафе и рестораны тоже работают как обычно. В Дагестане большая часть заведений общепита в дневное время закрыта, но есть и те, что работают. При желании и в Махачкале, и в Дербенте турист найдет, где пообедать. А вот в Чечне работающий днем ресторан — это редкость.

Конечно, если вы путешествуете не самостоятельно, турфирма позаботится, чтобы вы не остались голодным, но всего богатства местной кухни вы не узнаете.

Важно учитывать еще один важный момент: после заката, когда наступает время ифтара — вечернего приема пищи, все кафе и рестораны открываются, но бывают забиты под завязку. Считается, что ифтар лучше проводить не в одиночку, а в обществе других мусульман, укрепляя дружеские и родственные связи, так что многие ужинают не дома, а в городе, и столики приходится бронировать заранее.

Что еще нужно знать туристу

Все остальное — транспорт, гостиницы, турфирмы — работает как обычно. Но в Рамадан не проводят концерты, фестивали и прочие увеселительные мероприятия. Зато Грозный бывает украшен иллюминацией: все-таки Рамадан не только время испытаний, но и радостное событие. В других городах тоже можно увидеть праздничные баннеры, плакаты и флажки.

Днем в Рамадан на улицах мусульманских городов бывает значительно меньше народу, чем обычно, зато перед ифтаром возможны пробки: все торопятся скорее завершить дневной пост.

Не забываем, что в Дагестане в месяц поста довольно трудно купить спиртное: отделы с алкоголем в магазинах закрыты согласно закону. В ресторанах все по-разному — есть заведения халяльные, где и в обычное время спиртное не подают. А в Чечне его продажа запрещена в принципе. Есть лишь пара магазинов с алкоголем, которые работают исключительно для туристов.

К концу Рамадана турпоездку в Чечню лучше не планировать. По словам гидов, накануне Ураза-Байрама и в сам праздник деловая жизнь здесь полностью останавливается — магазины закрыты, вы не найдете ни водителя, ни экскурсовода. В Дагестане все не так однозначно: здесь многие местные не придерживаются исламских традиций.

Как вести себя в Рамадан

Если турист не мусульманин, никто не осудит его за то, что он хочет есть в светлое время суток. И все же не стоит жевать пирожок и пить кофе или воду на улице — это просто невежливо по отношению к окружающим постящимся. Лучше принимать пищу в помещении.

Во многих кавказских республиках для туристов выпустили рекомендации, касающиеся внешнего вида: не носить шорты, майки, мини-юбки и прочую слишком откровенную одежду. Минтуризма Чечни призывает в Рамадан особенно строго придерживаться этого дресс-кода. И напоминает еще о некоторых запретах: мужчинам и женщинам нельзя здороваться за руку и просто прикасаться друг другу. Это считается неприличным. Так что не стоит ходить под ручку и обниматься прилюдно, даже если вы семейная пара. Неприлично также спрашивать у представителей противоположного пола, где находится санузел.