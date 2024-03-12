На Масленицу пермские санатории устроят гуляния с трюковыми и огненными шоу

В честь Масленицы 16 марта в пермских санаториях пройдут уличные гуляния. В программе праздника выступление трюкачей, а также традиционное сжигание чучела Масленицы. Посетить мероприятие смогут не только отдыхающие курортов, но и все желающие, сказано в социальных сетях санаториев.

«Будем зиму провожать, весне радоваться, водить хороводы, песни петь и танцевать, вкусными блинами угощаться. И будет праздник с огненным шоу и трюковым интерактивным представлением, но в лучших традициях масленичных гуляний», — сказано в группе санатория «Демидково» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что вход на праздник платный — 300 рублей.

Гуляния состоятся в санатории «Усть-Качка». Здесь организуют ярмарку, где будут продавать сувенирную продукцию, а также угощать шашлыками и блинами. Для гостей обещают устроить веселое представление, которое завершится огненным шоу со сжиганием чучела Масленицы. Затем будет дискотека. Участие в мероприятии платное, отмечают организаторы. Для взрослых — 300 рублей. Для детей от 13 до 17 лет и пенсионеров — 150 рублей. Дети до 12 лет могут пройти бесплатно.