Кавминводы: чем полезны санатории Пятигорска

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязевой курорт России. Здесь расположена одна из крупнейших в Европе радоновых лечебниц, а также питьевые галереи и бюветы, ингалятории, ванны и грязелечебница. И на этом городе мы завершаем серию материалов о лечении на курортах Кавминвод. В прошлых частях гайда мы разбирались, что лечат и чем заняться на досуге в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске.

Что лечат?

Чаще всего в санатории Пятигорска направляют пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кожными и гинекологическими, а также нервной системы и органов пищеварения. О распространенных процедурах рассказали в курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавказских минеральных водах на примере здравниц «Родник» и «Лесная поляна».

Первый санаторий находится недалеко от знаменитого озера Провал. В «Родник» направляют с недугами кожными и костно-мышечного аппарата, аллергическими и иммунологическими заболеваниями, эндокринными, а также дыхательных органов и ЖКТ, нервной и моче-половой системы. В лечении применяются магнито-, карбокси- и экстракорпоральная ударно-волновая терапии, «газовые уколы» и бальнеологические процедуры, ну и конечно, минеральная вода — в холле главного корпуса есть бювет со «Славянской», которую привозят из Железноводска, и добываемым в Пятигорске «Машуком 19».

Сутки в однокомнатном двухместном номере обойдутся от 3650 рублей, в одноместном — от 5140 рублей. За двухместный двухкомнатный люкс придется заплатить от 7540 за сутки.

«Лесная поляна» находится на живописном северо-западном склоне горы Машук, у исторического места дуэли Михаила Лермонтова. В санатории для лечения профильных пятигорских заболеваний предлагают популярные на курорте процедуры. В их числе, например, сеансы спелеотерапии в соляной пещере, светолечение, термо-, магнито, механо-, оксигенобаротерапия и ЛФК).

Корпуса «Лесной поляны» разделены по профилям. Например, двухместный двухкомнатный номер кардиологического отделения за сутки обойдется от 6900 рублей. Одноместный в общетерапевтическом отделении — от 4800 за сутки.

На склоне горы в курортном парке расположился четырехзвездочный санаторий «Пятигорский нарзан». Основной профиль — опорно-двигательный аппарат, нервная система, заболевания ЖКТ, мужское и женское здоровье. «Фишка» здравницы — лечением грязью Мертвого моря и минеральные ванны. Среди популярных процедур также озоно-, спелео-, гидро и фитоаэротерапии. На территории здравницы есть бювет источника № 19 — один из крупнейших открытых бассейнов на Кавминводах.

Стандартный однокомнатный двухместный номер за сутки обойдется от 5000 рублей, двухкомнатный люкс — от 7000 рублей. Номер с гостиной, двумя спальнями и двумя ваннами будет стоить от 16 000 рублей за сутки.

Чем заняться после процедур?

Пятигорск уютно расположился у горы Машук, подножие и склоны которой занимает лесопарк с живописными видами. Особо атмосферны городские панорамы по вечерам, когда улицы наполняются светом тысяч фонарей. Днем же в парке можно прогуляться по аллеям или устроить пробежку среди деревьев, а еще тут встречаются ежи, белки, зайцы и лисы.

Знаковая локация — место дуэли Лермонтова. Сюда можно добраться на общественном транспорте или пешком. Недалеко от нее находится одна из самых романтических точек Пятигорска — «Ворота любви», или «Ворота солнца». Дело в том, что через них можно наблюдать как восход, так и закат, а в хорошую погоду виден и Эльбрус.

Мастхэв отдыха в Пятигорске — прогулка по парку «Цветник» со знаменитыми памятниками орлу и персонажам «Двенадцати стульев» Кисе Воробьянинову и Остапу Бендеру. Памятник последнему расположен у «Провала», на ремонт которого герой романа собирал деньги.

Еще одна достопримечательность «Цветника» — грот Дианы. Искусственная пещера находится на склоне горы Горячей. В ней Лермонтов с друзьями за неделю до дуэли устроил бал, который оказался последним для поэта.

У беседки «Эолова арфа» открывается панорама курорта. По вечерам здесь включается подсветка и играют местные музыканты, послушать выступления которых можно на уютных лавочках. Место также полюбилось жителям и гостям курорта для романтических фотосессий.

В парке культуры и отдыха имени Кирова найдутся развлечения и для детей, и для родителей, и для дедушек и бабушек. Малышам понравится кататься на пони или на аттракционах, любителям активного отдыха — «полетать» на скейтах, а предпочитающим более спокойный досуг — гулять по липовым и ясеневым аллеям.

В Пятигорске есть один из крупнейших на Северном Кавказе оптово-розничный рыночный комплекс. На прилавках — шубы, посуда и местные продукты, а перекусить во время шоппинга можно прямо на свежем воздухе. В меню — манты, узбекский плов, шашлык и пахлава. Локация находится в поселке Горячеводский, а в 6 минутах езды от него расположен этнографический комплекс «В гости к казакам». Сюда стоит заглянуть ради прогулок на лошадях, посещения мини-фермы, где уживаются вьетнамские свиньи, кролики, куры, гуси, пчелы, даже орел, и, конечно, ради блюд, приготовленных в русской печи.

В 12 км от Пятигорска расположено озеро Тамбукан. Специалисты утверждают: лечебная грязь местного Мертвого моря помогает при многих болезнях. Весной и летом на берегах Тамбукана толпы туристов, ведь здесь можно не только расслабиться и принять грязевые ванны, но полюбоваться водной гладью на закате.

Что лечат в Кисловодске и чем в городе можно заняться после процедур, читайте в первой части нашего гайда. Во второй — рассказываем о Ессентуках. В третьей части нашей инструкции разбираемся в профиле Железноводска.