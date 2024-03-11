Началось строительство аквапарка на острове Русский: каким он будет

Во Владивостоке в ближайшее время начнется строительство многофункционального семейного центра с аквапарком «Аквапарадайз» на полуострове Саперный. Уже разработана сметная документация объекта, проведена государственная экспертиза и получено разрешение на строительство.

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«Данный комплекс станет настоящей точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов, приезжающих во Владивосток. Здесь можно будет провести полноценный отпуск, не покидая территории комплекса: предусмотрены все условия и инфраструктура для семейного отдыха, проживания и шопинга», – рассказал руководитель Агентства по туризму Арсений Крепский.

В настоящее время на территории будущего центра начались работы земляного цикла. Строители перемещают и укладывают грунт, под фундаменты готовят котлован. Все работы идут с откорректированным графиком.

Как будет выглядеть

В многофункциональный семейный центр войдут гостиница, торгово-развлекательный центр, фудкорт, спортивно-оздоровительный комплекс, который будет включать в себя термальную зону и зону СПА. Облагорожена будет и прилегающая территория, где разместится прогулочно-парковая зона.

Гостиница

Комплекс будет соответствовать международным стандартам классификации «4 резорт плюс». Гостей смогут принимать 303 номера. На верхних этажах комплекса будет находиться несколько панорамных ресторанов.

Аквапарк

Аквапарк «Аквапарадайз» будет располагаться на площади 17 145 кв. метров. В сутки он сможет принимать до 1800 человек. Специалисты уверены, что аквапарк станет местом притяжения туристов круглый год.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Приморья объявил о строительстве двух аквапарков во Владивостоке. Один из них появится на острове Русский, второй – в районе Некрасовского путепровода.