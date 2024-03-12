Семьям из Владимирской области напомнили о льготах на семейных отдых

Многодетные и малообеспеченные семьи с детьми во Владимирской области с 2023 года могут получить сертификаты на организацию семейного отдыха. Номинал сертификата составляет 35 000 рублей на каждого члена семьи. В прошлом году более 3500 жителей региона воспользовались этой льготой.

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Сертификат дает возможность путешествовать по России и открывать новые туристические маршруты. Семьи самостоятельно выбирают поставщика услуг, время и место отдыха. Они могут отправиться в любой уголок нашей страны. В прошлом году семьи посетили Калининград, Карелию, Северную Осетию, Дагестан и другие регионы.

Семья Виктории и Игоря Бурцевых из Радужного провела отпуск в Сочи. Они наслаждались природой и сделали множество памятных фотографий. Семья Александры и Николая Бабыкиных из Юрьев-Польского отдохнула в поселке Лазаревское на Черноморском побережье. Они купались в теплом море, любовались горными пейзажами и посетили интересные экскурсии. Семья Романа и Ольги Молчановых из Владимира выбрала для отдыха Ставропольский край и санаторий в городе Ессентуки. Им понравились местные достопримечательности, архитектура и целебные минеральные воды.

Отдых для россиян станет гораздо доступнее.