Серия литературных аудиоэкскурсий по Москве появилась в сервисе Russpass

В туристическом сервисе Russpass представили серию аудиоэкскурсий по местам, где жили, работали и отдыхали известные писатели. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

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Один из маршрутов посвятили Александру Пушкину, 225-летний юбилей со дня рождения которого празднуется в этом году.

«В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского. Слушатели познакомятся с такими достопримечательностями, как дом-музей Бориса Пастернака в Переделкино и памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала», – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба.

Подобрать подходящую аудиоэкскурсию можно в тематическом блоке «Культура и искусство».

Так, маршрут «По следам великих писателей» включает любимый ресторан Михаила Зощенко и Михаила Шолохова и дом, в котором праздновал мальчишник Александр Пушкин. На экскурсии «На тихих берегах Москвы»: прогулка по пушкинским местам столицы» слушатели побывают в храмах, где поэт был крещен и обвенчан и посетят здание английского клуба. Еще две прогулки посвятили русским поэтам Сергею Есенину и Борису Пастернаку. А в ходе аудиоэкскурсии «Колумб Замоскворечья: по стопам Александра Островского» слушатели узнают, как пьесы драматурга связаны с историей района. Маршрут «Дачная жизнь советских писателей: прогулка по Переделкину» познакомит со знаменитым литературным поселком.

Всего сервис Russpass предлагает больше 70 бесплатных аудиоэкскурсий.