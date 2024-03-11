Студенты из Владивостока спасли пассажира в самолете из Сочи

Студенты из ДВФУ оказали первую помощь пассажиру, который почувствовал себя плохо во время полета из Сочи во Владивосток. Медики-волонтеры Надежда Цой и Ярослав Салатов возвращались домой со Всемирного фестиваля молодежи.

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«Пассажир жаловался на плохое самочувствие. Мы с коллегой оказали ему первую помощь согласно стандартам Российского Красного Креста», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Надежда Цой.

О том, что пассажиру требуется помощь медиков, сообщили бортпроводники по громкой связи. Студенты не растерялись и решили подойти узнать, что произошло. Им выдали бортовую аптечку, после чего они оказали необходимую первую помощь.

Что именно было с пассажиром, студенты не раскрывают – ссылаются на врачебную этику. Однако Надежда сказала, что недомогание могло возникнуть из-за высоты.