Элитный «плавучий отель» за 1,5 млрд рублей строят в Иркутске для круизов по Байкалу

По данным издания «Первый Байкальский», лайнер строится на стапелях «Восточно-Сибирского речного пароходства». Судно будет спущено на воду в сентябре 2026 года. Заложили плавучий отель летом прошлого года.

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Сумма проекта составляет 1,5 млрд рублей. Первый транш в размере 450 млн рублей «Корпорация развития Иркутской области» выделила ВСРП в октябре 2023 года.

Длина лайнера составляет 87 метров, ширина - 14,5 метров. Продолжительность хода - 1 600 км. Скорость - 24 км/ч. Для прогулки судно сможет взять на борт 200 человек, в каютном формате путешествия - 144 пассажира. Экипаж плавучего 3-звездочного отеля - 42 человека. Проектом предусмотрено наличие кают, ресторана на 100 мест, зона отдыха, тренажерный зал, детская комната и медкабинет.