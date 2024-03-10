Билеты на летние поезда в Крым можно купить за 90 дней

Продажа железнодорожных билетов на поезда, следующие по летнему расписанию в сезоне-2024, уже открыта.

По данным министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, раннее бронирование летнего отдыха в Крыму уже существенно превзошло уровень минувшего года.

- Цены в Крыму практически не выросли за 2023 год. Продажи идут довольно неплохо, рост к январю 2023 года примерно плюс 45 процентов, - рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Средний чек летнего отдыха в Крыму при раннем бронировании сейчас составляет примерно 30 тысяч на человека в отеле три звезды с завтраком на 10 дней.

В этом сезоне увеличено количество ежедневных поездов из Москвы как круглогодичных, так и сезонных, сообщил генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. Три дополнительных поезда будут ежедневно ходить из Москвы в сторону Крыма. От Павелецкого вокзала с 1 марта отправится состав до Евпатории, с 23 апреля - до Симферополя и с 21 мая - до Феодосии.

Раз в неделю начнет курсировать поезд по маршруту Мурманск - Севастополь. В этом составе предусмотрено несколько беспересадочных вагонов Архангельск - Обозерская - Севастополь.

С 24 мая по пятницам будет ходить поезд из Челябинска в Севастополь. По маршруту Смоленск - Симферополь дополнительный состав отправится с 29 мая. Еще один дополнительный поезд будет через день курсировать между Волгоградом и Симферополем.