Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в Калуге и Нижнем Новгороде

В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

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— Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригине вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — следует из публикации в Telegram-канале Росавиации.

На данный момент обе воздушные гавани работают в штатном режиме. Уточняется, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В нижегородском аэропорту во время действия ограничений один самолет был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.

Помимо этого, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились 10 марта в Пулкове. Меры вводились для обеспечения безопасности пассажиров. В 18:22 по московскому времени данные ограничения для петербургского аэропорта были сняты.

В конце января в Пулкове также вводились временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет воздушной гаванью.