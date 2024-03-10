Винный туризм: куда отправиться за дегустацией местного напитка

В Госдуму внесен законопроект о винном туризме. На участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель, будет разрешено строить мини-отели. «Вечерняя Москва» узнала, куда можно отправиться за дегустацией местного напитка.

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Остаться с ночевкой

Руководитель сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Репникова считает, что это решение может положительно сказаться на развитии внутреннего туризма:

— Виноградники относятся к сельскохозяйственным угодьям, а это накладывает ряд ограничений на капитальное строительство на таких участках (по текущему законодательству). Если будут послабления — то есть можно будет легально построить отель прямо на землях сельхозназначения, — конечно, это поможет увеличить приток туристов и даст импульс развитию винного туризма и виноделию в целом.

Такие послабления, по мнению эксперта, необходимы не только для виноградников, а для всех земель сельхозназначения — это будет благоприятно для развития экотуризма. Например, появятся отели рядом с фермами, конюшнями, хаски-приютами, куда можно будет приехать всей семьей не на один день, а на более длительный срок.

Махнем на юг

Вообще энотуризм, или винный туризм, — направление для России относительно новое. В Европе существуют винодельни, официальный возраст которых составляет пять сотен лет, а у нас едва найдется пара примеров с вековой историей.

Однако отечественные туроператоры такие варианты путешествий все же предлагают. Но обычно эти туры не просто винные, а винно-гастрономические. Туристы дегустируют местные блюда по авторским рецептам, вина, сыры.

— Самые развитые с точки зрения винного туризма регионы — на юге России. Это республики Северного Кавказа, Крым, — говорит Юлия Репникова.

Энотуризм — одно из наиболее перспективных направлений в Ростовской области. На территории Донского края расположены 18 винных хозяйств, среди которых «Арпачина», «Винодельня ВедерниковЪ», «Эльбузд», VINABANI, «Цимлянские вина».

Краснодарский край также богат своими виноградниками — винодельни «АбрауДюрсо», «Лефкадия», «Южная Винная Компания», Golubitskoe Estate, Chateau de Talu ожидают гостей.

Тур выходного дня в Краснодаре, к примеру, на 8 марта обойдется в 19 500 руб. Сюда входит посещение винного клуба Chateau Tamagne и «винное казино» — это увлекательная игра-дегустация.

Открытие каждой бутылки сопровождается рассказом о терруаре (совокупность географии, климата, почвы, на которой находятся виноградники), истории и ароматике данного вина. Игроки имеют шанс сорвать джек-пот, угадав сорта винограда и купаж.

А закусим олениной

Впрочем, география гастрономических туров расширяется — и вино появляется в путешествиях в нетривиальные регионы. Конечно, вино там не местного производства. Тем не менее оно отлично сочетается с местными продуктами. Эти маршруты подойдут тем путешественникам, кто уже успел побывать на винодельнях юга России и ищет новые направления.

— Например, в Калининграде туристы едут на сыроварню, дегустируют сыр, красное вино и шоколад. А еще в этом туре гости пробуют местное пиво, марципаны, балтийский угорь и камбалу, участвуют в мастер-классе по местным блюдам, — отмечает Репникова.

Кольский полуостров славится своими дарами Баренцева моря, среди которых крабы, устрицы и гребешки. Все это соседствует с арктической кухней (арктическая треска, оленина в бруснике, чипсы из ягеля). И конечно же, все обеды и дегустации сопровождаются белым вином. Летняя программа включает дегустацию северных настоек и пива.

Гастрономические туры на неделю в Карелию или на Кольский полуостров стоят немало — от 88 000 руб, на Байкал от 130 000 руб, а на Камчатку от 200 000 рублей. Однако в них уже включены все экскурсии и дегустации с винным сопровождением. Экскурсии и ужины проходят в лучших ресторанах, закрытых винодельнях, сыроварнях и сырных погребах, коньячных домах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Яцкин, первый заместитель председателя Совета Федерации:

— Путешествие по российским виноградникам предусматривает не только отдых, но и приобщение к традиционному сельскому укладу. В этой связи правительством РФ был внесен законопроект, позволяющий крестьянским и фермерским хозяйствам временно размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельхозназначения.

Ожидаем, что в весеннюю сессию 2024 года законодательные инициативы по винному и сельскому туризму будут поддержаны.

О чем нужно помнить путешественнику

У винных туров есть свои особенности.

Посещение заводов и дегустации доступны только совершеннолетним.

Дегустационные залы и подвалы могут быть прохладными, ведь марочные вина созревают при температуре 14–16 градусов выше нуля, поэтому специалисты советуют брать теплые вещи.

После обучающих мастер-классов по дегустации винодельческой продукции каждый участник получает сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Интересно также, что в таких турах часто происходит не только дегустация, но и полноценное знакомство с технологическими процессами и оборудованием винодельни: цеха брожения, винификаторы для производства красного вина, винохранилище и другое.

С августа по ноябрь сезон сбора винограда, и можно поучаствовать в нем, а также в процессе изготовления вина и давления винограда.

Участникам тура могут дать скидку на весь ассортимент вин в фирменном магазине.

Часто дегустации проходят в национальном стиле, например кавказское застолье, и сопровождаются мастер-классами от сомелье.

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