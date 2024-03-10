Стало известно, как россияне относятся к тревелблогерам

Блогеры и другие публичные личности так или иначе влияют на мнение 40% россиян при выборе мест для путешествий, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия».

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В исследовании приняли участие свыше 1300 человек. Им предлагались разные варианты ответов - как с одним, так и с множественным выбором.

Причем 5% из опрошеных могут отправиться куда-то исключительно по рекомендации известной личности или после просмотра travel-шоу.

Аналитики также выяснили, что 39% россиян всегда спонтанно решают, куда отправиться в путешествие.