Почему стоит посетить Масленицу в Никола-Ленивце

Многие музеи, организации, даже города готовят что-нибудь особенное к праздникам. Где-то таким образом появляются славные традиции. Ближайший праздник, который отмечают многие россияне, — Масленица. Во время блинной недели по всей стране устраиваются народные гуляния, концерты и шоу. В отдельных местах праздник превращается в грандиозное событие. Такое каждый год можно видеть в небольшой деревушке Никола-Ленивец под Калугой, в 200 километрах от Москвы. Там в одноименном уникальном арт-парке, крупнейшем в Европе, традиционно сжигают гигантские сооружения. В 2024 году организаторы покажут гостям огнедышащую гору. Чем примечателен художественный заповедник и на что там можно посмотреть на Масленицу, 16 марта, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Что такое Никола-Ленивец

Никола-Ленивец появился в 2000 году. Художник и архитектор Николай Полисский именно там создал один из своих первых проектов.

Примерно в то же время возникла идея организовать в деревне специальное пространство — социально-художественный проект. Там стали возводить арт-объекты, привлекать для работы и искусства местных жителей. Постепенно парк начал привлекать туристов, появилась инфраструктура, местные и иностранные художники придумывали и воплощали в жизнь творческие идеи.

Арт-парк «Никола-Ленивец» — крупнейшее художественное пространство подобного рода во всей Европе. Территория пригодна для отдыха, жизни, работы и искусства. Главная идея — объединить искусство и природу. Здесь реализуют социальные, сельскохозяйственные, экологические проекты, регулярно проходит фестиваль ландшафтных арт-объектов «Архстояние», тоже самый масштабный в Европе. Многие произведения художников и архитекторов приобрели знаковый статус.

Парк находится прямо в заповеднике «Угра», который входит в список ЮНЕСКО. На территории встречаются редкие птицы и животные.

Почему стоит увидеть праздник Масленицы в Никола-Ленивце

Никола-Ленивец — популярное место у туристов. Людей привлекают заповедная природа, искусство. Местные жители и сотрудники арт-парка стараются сделать пребывание в нем незабываемым. Вся территория заполнена произведениями искусства, масштабными арт-объектами: одни представляют собой симпатичные домики, другие — замысловатые фигуры, встречаются необычные животные или исполинские инсталляции.

Особые даты тут отмечают с размахом. К такой, например, относится Масленица. Каждый год событие привлекает творческих людей и зрителей. Традиционный гвоздь программы — сожжение избранного арт-объекта, оставшегося после фестиваля «Архстояние». Задумка авторов в том, чтобы представить огненное произведение, над которым вместе с человеком потрудятся огонь и воздух. Там уже сжигали прототип Вавилонской башни, Четвертую стену.

В 2024 году зрителям представят «огнедышащую гору». Проект называется «Черная гора». Она стоит в Никола-Ленивце с самого основания парка. Это 22-метровое сооружение, похожее на вулкан. Оно спроектировано таким образом, что до сожжения люди смогут взобраться на вершину и осмотреть окрестности, полюбоваться природой. По задумке организаторов, процесс сожжения сымитирует настоящее извержение вулкана. «Лава» призвана «уничтожить отмершее и плохое, очистить пространство для новых свершений и обогреть людей».

В парке подчеркивают, что название они придумали сами и оно ни к чему не отсылает. Используют дисклеймер «любые совпадения случайны». Кстати, все объекты создаются исключительно из мусора и ненужных материалов.

А еще в этом году ввели условный дресс-код, и всех гостей приглашают поучаствовать в карнавале не тему креативного фолка. Разумеется людей без костюмов тоже пустят.

Программа

В 2024 году праздник начнется с полудня. Желающие смогут подняться на «Черную гору», поучаствовать в организованных играх и конкурсах. Все активности будут проходить среди местных объектов, созданных специально для праздника. Они послужат декорациями. Запланирован мастер-класс, где научат шить костюмы из природного сырья. Тут гости смогут подготовить костюм для карнавала в стиле креативного фолка.

С полудня и до вечера будет работать ярмарка, где можно приобрести сувенир, поесть блинов, попробовать традиционное питье или согреться привычными современными напитками.

Ближе к вечеру состоится перформанс, предвосхищающий главное событие дня. Он будет представлять собой выступление артистов и общий хоровод вокруг «Черной горы». Как пишут организаторы на сайте: «Иди круг вокруг горы, в горе — огонь, в огне — сила. Сила родит жизнь, жизнь подарит мечту, мечта отправит в путь, в пути встретишь счастье, в счастье есть любовь, в любви есть человек. Это ты. Это я. Это мы, люди».

После плясок и хоровода зажжется «вулкан». А завершит день на фоне тлеющей горы выступление DJ Кумы.

Несмотря на то что билеты на праздник уже разобраны, организаторы предлагают либо периодически заглядывать в официальный магазин, так как иногда случаются возвраты, либо зарегистрироваться на сайте и посмотреть трансляцию шоу онлайн. Перформанс назначен на 16 марта в 17:00 по московскому времени.