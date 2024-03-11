Как сэкономить на авиабилетах этой весной

Весной 2024 года для путешествий по России авиабилеты статистически выгоднее покупать за полтора месяца до планируемого вылета, а по зарубежным направлениям - за одну-четыре недели, или за 100 дней. Есть исключения: в Казахстан, Турцию и Таиланд дешевле бронировать билеты за 10-40 дней до вылета, рассказали "РГ" в "Авиасейлс".

Эксперты отмечают, что сэкономить на перелетах также можно, если проверять цены на соседние дни, а также выбирая по дальним направлениям с пересадками отдельное бронирование билетов. Наиболее востребованными отечественными направлениями этой весной стали Сочи, Калининград и Минеральные воды. Что касается зарубежных стран, этой весной предпочтения пассажиров были отданы Еревану, Стамбулу и Дубаю.

Самое популярное направление из Москвы этой весной - Сочи. В марте есть билеты от 12 000 рублей туда-обратно. В апреле от 12 500 рублей, а в мае от 13 200 рублей. На втором месте - Калининград. Перелет Москва-Калининград на одного человека в марте будет стоить от 7 000 рублей. В апреле и мае можно полететь в Калининград от 10 000 рублей.

Путешествие в Минеральные Воды в марте будет стоить москвичам от 9 600 рублей. В апреле есть билеты от 12 200 рублей, а в мае от 10 800 рублей туда-обратно.

Билеты в другое популярное направление - Махачкалу - в марте стоят от 9 800 рублей туда-обратно. В апреле билеты можно купить от 10 700 рублей, а в мае от 11 200 рублей.

В традиционно востребованный у москвичей Санкт-Петербург в марте билеты стоят от 4 500 рублей туда-обратно. А в апреле и мае выгоднее отправиться в Петербург на "Сапсане" - от 5 500 рублей.

"Путешественники, у которых нет точных дат поездки, могут найти выгодные авиабилеты, если проверят цены на соседние дни", - рассказывает главный редактор ПСЖР (журнал "Авиасейлс") Виталий Волк.

Что касается зарубежных направлений, весной 2024 года чаще других выбирают Ереван. В марте цена билетов начинается от 15 200 рублей туда-обратно. В апреле от 23 300 рублей, а в мае от 23 000 рублей туда-обратно. В традиционно популярный Стамбул перелет в обе стороны стоит от 18 500 рублей в марте. В апреле есть билеты от 26 400 рублей, а в мае от 30 000 рублей.

Авиабилеты Москва-Дубай на одного человека в марте обойдутся около 27 700 рублей. В апреле самый доступный перелет стоит от 31 900 рублей туда-обратно, а в мае от 32 000 рублей.

Ташкент также пользуется спросом этой весной, а перелет из Москвы в марте стоит порядка 23 800 рублей туда-обратно. В апреле авиабилеты начинаются от 22 200 рублей, а в мае от 22 800 рублей в обе стороны.

Еще одно популярное направление из Москвы - Тбилиси. Стоимость перелета в столицу Грузии начинается от 28 700 рублей туда-обратно в марте. В апреле и мае рейсы с пересадкой обойдутся дешевле - от 28 000 рублей туда-обратно.