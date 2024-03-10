Туристам будет проще купить наборы памятных монет

У россиян появится новая возможность приобрести памятный сувенир или обновить свои коллекции. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, дающий банкам право в розницу продавать нумизматические наборы и памятные монеты из недрагоценных металлов.

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Группа сенаторов и депутатов разработала законопроект, дающий банкам право продавать нумизматические наборы монет и памятные монеты Центробанка из недрагоценных металлов. ЦБ передаст их банкам по ценам, отличным от их номинальной стоимости, в сувенирной упаковке.

Пока такие наборы и монеты могут продавать только нумизматические компании, чья сеть не так развита, как филиальная сеть банков, объяснил нашему изданию один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При продаже монет через банки приобрести их смогут не только профессиональные коллекционеры, но и рядовые туристы.