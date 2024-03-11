Во Владивостоке на Масленицу сожгут самое высокое чучело: как и где пройдет праздник

В этом году Масленицу в Приморье будут праздновать с 11 по 17 марта. В последний день на центральной площади Владивостока пройдут проводы зимы, ярмарка и народные гулянья, сообщает мэрия города.

С самого начала Масленичной недели по городу будут разъезжать автомобиль с блинами и разгуливать скоморохи и зазывалы. На центральной площади запланированы исторические реконструкции, спортивные состязания, мастер-классы, выступления творческих коллективов.

Праздник откроет нарядное шествие с песнями и плясками. Сотни людей пройдут от Адмиральского сквера до центральной площади в праздничных костюмах. На площади обустроят целый посад, где будут работать ремесленники: кузнецы, ткачи, прядильщики. Там же желающие смогут побороться с местным силачом, побросать копье в цель, взобраться на 8-метровый столб. Также будет работать ярмарка с различными сувенирами и товарами ручной работы.

Кроме того, состоится театрализованное представление о путешествии Елисея и Василисы Прекрасной в Дальневосточный град, а царь Горох расскажет зрителям о масленичных обрядах и традициях. Гостей угостят горячими блинами, которые будут печь профессиональные повара местных кафе и ресторанов. Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы высотой 4,5 метра – самого высокого по сравнению с прошлыми годами.

Напомним, в этом году Масленичная неделя начнется 11 марта, а завершится Прощеным воскресеньем 17 марта. Первые дни − 11, 12 и 13 марта (понедельник, вторник и среда) называют Узкой Масленицей. В начале недели принято доделывать все важные дела дома и наводить порядок. С четверга по воскресенье, 14, 15, 16 и 17 марта, − Широкая Масленица, когда начинаются большие уличные гулянья, походы друг к другу в гости, угощения.