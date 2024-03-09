Самолет, летевший до Тюмени, экстренно сел в Минеральных водах

Самолет авиакомпании «Ямал», который летел из Сочи в Тюмень вынужденно сел в Минеральных водах. Об этом сообщил пассажир рейса.

«Борт должен был прибыть в Тюмень 9 марта в 22:50, однако совершил вынужденную посадку в Минеральных водах спустя полчаса полета. Когда состоится вылет, пока неизвестно, сказали ждать подменный борт», — передают слова пассажира журналисты РБК Тюмень. Рейс YC 886 летел из Сочи.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Ранее тюменский аэропорт Рощино не смог покинуть самолет авиакомпании UTair. На предварительном старте капитан воздушного судна сообщил о неисправности и запросил возврат на стоянку. Уточняется, что самолет должен был выполнять рейс из Тюмени в Сыктывкар.