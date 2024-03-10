Мы продолжаем обзор интересных маршрутов выходного дня по ближайшему Подмосковью, и, посетив популярные у путешественников Истру, Коломну, Звенигород, Сергиев-Посад и другие известные города, отправляемся в очень необычное место – заброшенный пионерский лагерь «Юбилейный». Здесь можно погулять и почувствовать атмосферу былого размаха, а затем отправиться изучать достопримечательности Кратово, ходить по тропинкам живописного парка и любоваться озером. Зимние дороги мы покоряли на полноприводном Suzuki Jimny пятого поколения.

© Quto.ru

Кратово

В 1899 году А. А. Прозоровский-Голицын основал в этих местах дачный посёлок Прозоровский. В 1930 году Прозоровский и находившийся по соседству посёлок Юбилейный были объединены в посёлок городского типа, получивший название Кратово - в честь первого комиссара Московско-Рязанской железной дороги Ивана Крата.

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до заброшенного пионерского лагеря «Юбилейный» около 27 километров пути по Егорьевскому шоссе. Лагерь находится в деревне Капустино Раменского городского округа. Отсюда до Кратовского озера 22 километра. Либо можно доехать 15 км до железнодорожной станции Кратово, оставить машину в тех краях, а к озеру пойти пешком – нужно перейти железнодорожные пути.

© Светлана Парфенова

Путешествие можно объединить с изучением достопримечательностей Раменского: от Капустино до центра города 20 км. Либо с прогулкой по Жуковскому: до него 17 км.

Заброшенный пионерский лагерь «Юбилейный»

«Юбилейный» был построен в 1971 году и относился к Министерству промышленности строительных материалов (по другим данным – к Министерству лёгкой и пищевой промышленности СССР), считаясь весьма элитным местом.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: парки ТиНАО

Здесь были жилые корпуса, бассейн, клуб, необычная круглая столовая, спортивные площадки, склады, гаражи, котельная и пр. Лагерь просуществовал до 2008 года и сейчас заброшен. Сразу за территорией заброшки – коттеджный посёлок и СНТ.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

От круглой столовой, стены которой когда-то были украшены яркой мозаикой, остался только каркас. Панорамное остекление давно разбито и даже каркас для стекол давно разобран. Но само здание до сих пор впечатляет. Особенно, если представить, каким оно было 50 лет назад.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Мозаика сохранилась на стенах жилых корпусов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Гаврилов-Ям и село Великое

А входы в корпуса заросли деревьями.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Из зданий давным-давно вывезено абсолютно всё, ступени полуразрушены.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Когда-то ухоженная территория, на которой кипела жизнь, пустует и с каждым годом здесь остаётся все меньше и меньше артефактов.

Заброшенный детский лагерь им. Лёни Голикова

Фактически напротив пионерского лагеря «Юбилейный» находится ныне также заброшенный детский лагерь отдыха им. Лёни Голикова. Здесь вы увидите просто опустевшие здания. Необычной архитектуры либо мозаики тут нет.

Кратовское озеро

Продолжить прогулку можно у Кратовского озера – это необычайно красивое место в дачном посёлке Кратово. Небольшой водоём находится прям посреди соснового лесопарка. Во время строительства железной дороги из русла речки Хрипань брали песок для железнодорожной насыпи.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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Потом русло перекрыли плотиной, и оно постепенно заполнилось водой, образовав озеро (на картах водоём подписан, как Кратовское озеро, хотя правильнее говорить — Кратовский пруд).

Мраморный мост

Плотину украсили железобетонным мостом с фигурными балясинами, четырьмя шпилями и двумя метровыми шарами, построенным по проекту А.И. Таманяна. Со временем мост обветшал и в 1999 году был разобран.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На его месте возвели новый мост в полном соответствии с оригиналом, но на этот раз из белого мрамора. Мраморный мост стал настоящей визитной карточкой Кратово.

Экстрим-парк «Небесная тропа»

На берегу парковой территории «Кратовское Озеро» находится экстрим-парк «Небесная тропа» - это верёвочный городок, расположенный на деревьях и представляющий собой комплекс для активного отдыха с различной степенью сложности прохождения маршрута.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Перед посещением заранее уточняйте часы работы экстрим-парка.

Московская детская железная дорога

Детская железная дорога длиной более 2 километров открылась в Кратово в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны она была закрыта, а в 1947-м восстановлена, при этом её длина была увеличена вдвое. В 2005 году завершилась полная реконструкция сооружений, и сейчас это место функционирует, как организация дополнительного образования, предназначенная для погружения школьников 12-17 лет в железнодорожное дело.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

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По сути, детская железная дорога - это настоящая железная дорога со всем её оснащением, а отличие от «взрослой» состоит в ширине колеи и в том, что все должности здесь занимают дети (под присмотром преподавателей). Поездку на поезде в качестве пассажира можно совершить в дни летней практики – с конца мая по конец августа. С октября по май проводятся теоретические занятия.

Suzuki Jimny

На поиски заброшенного пионерского лагеря «Юбилейный» мы отправились на полноприводном Suzuki Jimny. Автомобиль оснащён 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1462 см³ мощностью 102 л.с. – этого вполне достаточно для комфортного передвижения как по улицам города, так и на трассе. Мотор моментально реагирует на педаль газа, а автомат весьма быстро переключает передачи.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Автомобиль этот не для большой компании - сзади тесновато и места для четверых взрослых нет, несмотря на заявленный задний ряд сидений. Зато вдвоём путешествовать на Jimny комфортно. Из плюсов машины также отметим обзорность. У неё практически панорамное остекление, и это идеально для того, чтобы наслаждаться видами по дороге.