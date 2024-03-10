Куда отправиться в небольшое путешествие недалеко от Москвы в марте

Проводить выходные всегда лучше активно и с пользой — например, можно отправиться в небольшое путешествие недалеко от столицы. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные варианты.

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Обратите внимание на старинные города, которые находятся рядом со столицей: Тулу, Тверь, Владимир, Рязань, Ростов Великий.

— Есть множество туристических маршрутов, рассчитанных на 2–3 дня, — рассказывает «ВМ» представитель сообщества туроператоров «Большая страна» Мария Огирь. — Они сочетают в себе экскурсионную программу и различные активности, мастер-классы: например, роспись деревянной игрушки, выпечку пряников по традиционным рецептам.

Двухдневный тур в Рязанскую область — от 10 600 рублей. Поездка по Ивановской и Владимирской областям с изучением ремесел — от 14 700 рублей. Добраться сюда можно на «Ласточках». Тем, кто рассматривает активный отдых, можно остановиться на турбазе в Орловской области. Гостей ждут ежедневные лыжные прогулки. Цена — от 11 900 рублей.

Историк русской кухни Павел Сюткин советует варианты гастрономических поездок, например, можно отправиться в Звенигород. Добраться туда на электричке можно всего за 231 рубль.

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— Это небольшой подмосковный город, главное гастрономическое приключение в котором — Музей десерта, — говорит Сюткин. — Красочные столы, мятный чай, сухое яблочное варенье, старинный пряник на меду — все это ждет вас там.

Поездка в Коломну займет меньше двух часов на электричке (400 рублей). Помимо сохранившегося кремля, построенного еще в 1531 году, вас встретит атмосфера исторического русского города — дома XIX века, храмы и музеи.

— Еда здесь — отдельный разговор, — продолжает Сюткин. — Музей «Калачная» предложит калачи с паштетом (можно не только их купить, но и научиться готовить). В кафе «Лажечников» вас угостят местными блюдами: гусиным риетом с брусничным соусом, любимыми десертами Пушкина, Толстого, Достоевского. Ну и любители современной кухни не останутся в обиде.

Лучший рыбный ресторан города «Сибас-ловелас» не зря пользуется этой славой. В Калуге находится, пожалуй, лучший в России Музей истории космонавтики.

— Что касается вкусных «достопримечательностей», обязательно купите калужское тесто — исторический десерт, — говорит эксперт. — Светлейший князь Григорий Потемкин требовал привозить его себе за сотни километров. Это так называемое соложеное тесто, имеющее вкус пряника.

Собственно, его и называют жидким пряником.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Репникова, руководитель сообщества туроператоров:

— За три дня можно успеть познакомиться с древними столицами Руси — Великим Новгородом и Псковом — и ощутить дух православия. Вы пройдете по старинным улицам Великого Новгорода, посетите Ярославово Дворище, СвятоЮрьев монастырь и жемчужину Новгородского края — Валдай. Можно также отправиться в железнодорожный круиз по «серебряному маршруту» с посещением Михайловского, имения Пушкина.

КСТАТИ

Любителям природы будет интересно в парках и на фермах Подмосковья. Например, на территории этнопарка «Кочевник» можно покататься на верблюдах.