Оператор гостиницы «Космос» объявил о планах по ее полной реконструкции

Гостиницу «Космос» хотят отремонтировать до 2029 года. Там планируется провести полную реконструкцию. Об этом рассказал президент гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Александр Биба. Об объеме инвестиций в ремонт пока не сообщается. По словам Александра Бибы, отель за 45 лет его существования еще ни разу полностью не реконструировали. В «Космосе» почти 1800 номеров. Это самая большая гостиница в России. Она была построена к Олимпийским играм 1980 года. В 2029 году ей исполнится 50 лет. В 2023 году завершилась модернизация гостиницы. Тогда были заменены лифты, а также оборудование, инженерные системы и отделка в ресторане и банкетном зале. В номерах обновили мебель и провели отделочные работы.

Но этого не достаточно для такой легенды как «Космос», говорит отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:

Юнис Теймурханлы, отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге:

«Гостиница «Космос» — это, конечно, легендарный отель, это символ советского и российского гостеприимства, так же как и отель «Прибалтийская» в Санкт-Петербурге. Сейчас оба этих отеля принадлежат Cosmos Hotel Group, крупнейшему гостиничному игроку на рынке России, причем так стремительно взошедшему на Олимп и, по моим ощущениям, скоро Cosmos Hotel Group, конечно, перегонит основного игрока — Azimut Hotels. Но если говорить про «Космос» — отель, конечно, устарел абсолютно. Надо понимать, что модернизация не подразумевает, например, внедрения в несущие конструкции изменения номерного фонда, этажности, не подразумевает полной реконструкции отеля. Конечно, износ здания уже очень большой, кроме того, самое главное, отель устарел морально. Сейчас постояльцы, когда они на что-то смотрят, они видят морально устаревшие уже даже материалы. Поэтому, конечно, он требует полной реконструкции с закрытием самого отеля. Речь может идти о полной замене фасада, поэтому отель может внешне выглядеть по-другому, что, наверное, и будет предпринято, при этом само здание вряд ли поменяет этажность. Отель может поменять количество номеров, если управляющая компания решит в том или ином виде изменить, например, класс отеля, скажем, из бюджетного отеля уйти в средний ценовой сегмент. В отеле появится больше номеров высоких категорий, там могут появиться новые инфраструктурные позиции, новые рестораны, элит-бары и так далее. Поэтому это будет концептуально другой отель. Что касается инвестиций, как правило, принято считать, что полная реконструкция обходится примерно в 5–6 млн рублей за номер. То есть таким образом, если мы говорим про 1770 номеров, это порядка 100 млн долларов, то есть не менее одного миллиарда рублей. И где-то это займет, наверное, минимум от одного, а может быть, даже до двух лет. Остальное время — это проектная документация, согласования и так далее. Поэтому все вместе действительно может занять до пяти лет, это равносильно строительству нового объекта. Я не исключаю, что компания Cosmos Hotel Group может теоретически принять решение о полном сносе здания и строительстве абсолютно нового отеля на этом месте, но, мне кажется, что все-таки отель настолько узнаваем и является символом, что, хоть его и переделают полностью, но само здание такой полукруглой формы останется».

В начале 2000-х в двух тоже легендарных гостиницах «Москва» и «Интурист» планировалась реконструкция. Но в итоге их просто снесли и на их месте отстроили концептуально новые отели. Снос «Москвы» градостроители объяснили тем, что гораздо проще отстроить гостиницу заново, поскольку затраты на укрепление фундамента понадобились бы огромные. А официальной версией сноса «Интуриста» стали морально устаревшее планировочное решение — номера гостиницы были слишком маленькой площади и не соответствовали современным стандартам.