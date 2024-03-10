В Железноводске туристов угостят чаем из 40-литрового самовара

В центре популярного на КМВ города-курорта Железноводска вскоре появится самовар-гигант, из которого гости смогут бесплатно попробовать уникальный чай.

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"Чаепитие по-железному станет возможно в Купеческом сквере уже в апреле. Специально для этого, в рамках туристического кода, изготовили 40-литровый самовар, в котором регулярно будут заваривать чай с местными травами", - рассказали в пресс-службе мэрии

По словам главы города Евгения Бакулина, здесь хотят ввести новую традицию: кроме знаменитой минеральной воды разливать и железноводский чай на местных травах.

"Брендированный самовар будет стоять в Купеческом сквере, который нам удалось благоустроить на средства курортного сбора", - отметил он.

По информации властей муниципалитета, в прошлом году в Железноводске отдохнуло 180 тысяч человек (на 30 тысяч больше, чем в 2022-м). Ожидается, что в нынешнем году число туристов впервые в истории курорта превысит 200 тысяч.