В Саратовской области появится туристический комплекс

Недалеко от реки Медведица в Лысогорском районе Саратовской области к июлю 2024 года должен появиться туристический комплекс для круглодичного для активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиционной политики региона.

Там уже возвели баню и одно из помещений, залит фундамент гостевых домиков. Ожидается, что гости комплекса смогут отдыхать на природе и рыбачить. В проект вложили 15 миллионов рублей.

Также в районе появится туристический комплекс «Чембарки» за 50 миллионов. В мининвесте отметили, что он будет многопрофильным. Там планируют организовать спа-центр, сплавы на каяках и сапбордах, экскурсии и тренинги. Его хотят ввести в эксплуатацию в 2026 году.

По словам замминистра Веры Лазукиной, всего в реестр земельных участков, используемых под туристические проекты, входит 18 государственных и муниципальных площадок, а также три частные.