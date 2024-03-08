Все цветет и пахнет: где в России красивее всего в начале весны

Сезон цветения сакуры наступает в Японии в конце марта – начале апреля, и многие жители Страны восходящего солнца специально берут выходные, чтобы работа не отвлекала от роскошных видов. В России весной тоже вовсю цветет и пахнет зелень.

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Расскажем, в какие регионы отправиться за невероятным эстетическим удовольствием в это время года.

Крокусы в Дагестане

Когда: с начала марта

Где: Махачкала, Дербент и окрестности

Как только сходит снег, в предгорьях Северного Кавказа появляются крокусы. В отличие от многих других растений, за их цветением можно наблюдать здесь практически всю весну. Самые живописные пейзажи, разумеется, за пределами городов – бескрайние сиреневые поля. Их еще называют шафрановыми, так как именно из этих цветов добывают ту самую специю. И ей же в свое время окрашивали одежду для самых важных особ.

Как добраться: билет из Москвы в Махачкалу туда и обратно стоит примерно от 11 тысяч рублей. На сами поля отправляться лучше с экскурсией, цены на однодневные туры начинаются примерно от 1,9 тысячи с человека.

Тюльпаны в Калмыкии

Когда: апрель

Где: село Приютное, Калмыкия

Здесь примерно с середины апреля расцветают тюльпаны. Желтые, красные и розовые, они сменяют друг друга, превращаясь в пестрый ковер. Легенда гласит, что можно встретить и черные тюльпаны. И если это случится, он исполнит желание. При условии, что вы никому не расскажете о своей редкой находке. Период цветения короткий – всего две недели, и в честь этого события в Калмыкии каждый год организуют фестиваль, который в 2024-м должен состояться в апреле. Специально к празднику строят традиционное поселение кочевников и угощают соленым чаем. Вход на фестиваль бесплатный.

Как добраться: аэропорт в Элисте пока закрыт. Прямого железнодорожного сообщения между Москвой и столицей Калмыкии нет, нужно делать пересадку в других городах. Единственный вариант доехать на поезде и увидеть поля тюльпанов – специальный туристический состав "Цветущая степь", стоимость билета в котором начинается от более чем 30 тысяч (пока запланирован лишь один рейс на 5 апреля). Дешевле и проще всего будет добраться на автобусе. Билет – примерно от четырех тысяч в одну сторону и примерно сутки в пути. Автобус от Элисты до Приютного обойдется примерно в 300 рублей, дорога займет час в одну сторону.

Яблони в Тульской области

Когда: май

Где: Ясная Поляна

Лев Николаевич Толстой очень уважал садоводство, в своей усадьбе высадил целый яблоневый сад. В наши дни там растут уже несколько тысяч деревьев, причем некоторые из них сохранились с тех времен, когда жил и творил великий русский писатель. Другие яблони посадили волонтеры, которые продолжают дело Льва Николаевича и ухаживают за его садом. Сезон цветения короткий, обычно он приходится на конец апреля – май. Кстати, особенно красиво здесь в ветреную погоду, когда белые лепестки слетают с деревьев и напоминают снегопад.

Как добраться: из Москвы до Тулы быстрее всего на "Ласточке", в пути надо провести чуть больше двух часов, билеты – от 950 рублей в одну сторону. На обычном поезде поездка займет около 2 часов 40 минут и обойдется от 560 рублей. От Тулы до Ясной Поляны легко добраться на электричке или автобусе, в пути – около 10–15 минут, билет – от 30 рублей в одну сторону.

Кувшинки в Псковской области

Когда: конец апреля – май

Где: Полистовский заповедник

Полистовский заповедник знаменит одной из крупнейших верховых болотных систем Европы. Природные красоты здесь типичны для подобной местности: озера, мхи, бобры со своими хатками. И кувшинки, которые расцветают в этих краях примерно в конце апреля. Смотреть на всю эту красоту удобнее всего с экотроп. Большинство из них начинаются от поселка Бежаницы, где расположен информационный центр заповедника.

Как добраться: самолет из Москвы до Пскова стоит от 5 600 рублей туда и обратно (путь в одну сторону длится полтора часа), поезд – от 1 600 в одну сторону (около 12 часов в дороге). От столицы региона до поселка Бежаницы несколько раз в день ходят автобусы. В пути нужно провести около 3,5 часa, билеты – от 450 рублей в одну сторону.