РЖД анонсировали новый туристический поезд «Жигулевские выходные»

РЖД анонсировали запуск туристического поезда «Жигулевские выходные». Маршрут следования — из Москвы в Сызрань, Тольятти и Самару. Первый поезд отправится с Казанского вокзала 27 апреля, а вернется в столицу 30 апреля. В его состав включены двухэтажные вагоны с системой климат-контроля, а также вагон-ресторан и вагон-душ. Стоимость билетов начинается от 13 тысяч рублей.

За одну поездку пассажиры смогут увидеть национальный парк «Самарская лука» и Жигулевские горы, посетить музейно-выставочный центр «Самара космическая», замок Гарибальди и музей «АвтоВАЗа».

Кому может быть интересен такой маршрут, рассуждает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

— Если мы говорим про Самару, Тольятти, туда будут ехать и пенсионеры, и семьи с детьми. В первую очередь этот маршрут для людей 55-60+. Железная дорога пытается охватить все категории: молодежь, школьники, семьи, пенсионеры. Что-то популярно, что-то не очень популярно, тем не менее последние несколько лет некоторые маршруты становятся мегапопулярными. Кавказ — мегапопулярный маршрут уже больше пяти лет с перерывом на ковид.

— Это способствует развитию внутренней гостиничной инфраструктуры?

— Конечно, удобно жить в поезде: ты один раз развесил вещи у себя в купе, переезжаешь и не собираешь вещи по трем-пяти городам. На экскурсии ходят, сувениры покупают, в рестораны заходят. Да, питаются в основном в поезде, но все равно хотят попробовать что-то колоритное, местное, национальное. Я скажу больше: каждый год у железнодорожного туризма идет прирост примерно на 15-20%, у него большое будущее. Это очень выгодно. Не теряешь время, за короткий срок смотришь очень много. Если будешь путешествовать сам по себе, останавливаться в гостиницах, получается намного дольше. А здесь за пять-шесть дней посмотрел достаточно много — четыре-пять городов. Людям это нравится.

Кроме того, пассажиры поезда могут самостоятельно составить свой маршрут по городам, а могут купить комплексный туристский пакет или отдельные экскурсии в дополнение к билету.