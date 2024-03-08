Туристы уже бронируют номера в сочинских отелях на лето

По данным АТОР, средний чек на проживание в отеле в июне формируется уже в марте на фоне активности российских туристов. При этом россияне проявляют куда большую расторопность, чем год назад и стараются заранее бронировать номера в гостиницах.

© runews24.ru

Заметно выросло число тех, кто приобретает сразу пакетные туры, но львиная доля отдыхающих предпочитают брать только наземное обслуживание - проживание, трансфер, экскурсии. Стоимость перелета туристы оплачивают сами.

В настоящее время цены пока приближены к уровню 2023 года, но все изменится ближе к лету.

Так, в марте 2024 года бронирование 10-дневного проживания в 3-звездочном отеле обойдется в 68 000 рублей на двоих. Подавляющее число предложений отельеров стартуют от 90 000 рублей.

10 дней в 4-звездочном отеле будет стоить 87 000 рублей на двоих, но более реальный ценник - от 100 000 рублей.

Проживание двух туристов в 5-звездочном отеле стартует по цене от 115 000 рублей. А “потолок” давно превышает 2 000 000 рублей.

Ранее стало известно, что синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в выходные.