Минтранс поручил компаниям временно не повышать цены на билеты в Калининград

Авиабилеты в Калининград не будут дорожать, пока пересматривается система субсидирования. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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— Другим авиаперевозчикам, осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты Минтранса вместе с Росавиацией пересматривают систему льгот на тарифы, чтобы увеличить квоты билетов на перевозку жителей Калининградской области, передает ТАСС.

Экономить на путешествиях по России можно, если планировать поездки заранее или воспользоваться пакетными предложениями от туркомпаний. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Кроме того, стало известно, что большинство россиян, которые планируют путешествия на первый день весны, посетят города России. Так, туристы чаще всего выбирают Москву — 17,6 процента пассажиров, Санкт-Петербург — 8,2 процента, и Екатеринбург — 2,9 процента.