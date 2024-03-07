Стало известно, куда москвичи повезут детей на весенних каникулах

Отмечается, что каждый седьмой тур в Сочи в период весенних каникул москвичи бронируют для отдыха с детьми, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные метапоисковика «Авиасейлс».

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Самыми популярными у столичных жителей с детьми направлениями внутреннего туризма стали Сочи (14%), Махачкала (13%), Калининград и МинВоды (по 10%), а в Петербург полетят с детьми лишь 7% туристов.

Перелет из Москвы (туда-обратно) для Сочи по цене составит 12 700 рублей, для Махачкалы — 12 500 рублей, для МинВод — 13 500 рублей, для Калининграда — 9 400 рублей, для Петербурга — от 6 150 рублей, а на «Сапсане» немного дешевле — 5 800 рублей.

Те москвичи, которые выбрали отдых с детьми за границей, чаще всего бронируют билеты в Дубай, таких 20% от общего потока (30 000 рублей), а на Пхукет отправятся 15% (80 600 рублей).

Примечательно, что 10% детских бронирований (6800 рублей) приходится на Минск и по 8% на Анталью и Ташкент (27 000 рублей и 26 300 рублей соответственно).