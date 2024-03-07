10 вещей, которые нужно обязательно сделать на Байкале

Иркутск или Улан-Удэ — абсолютно не важно, откуда вы начнете знакомство с Байкалом. Важно лишь то, какие эмоции получают гости региона, а это восторг и восхищение от местной энергетики, морозного воздуха и льда! Предлагаем план-минимум, который обязательно нужно осуществить во время поездки в это снежное царство.

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Побурханить

Прежде чем отправиться в путешествие по окрестностям, довольно религиозные местные жители — буряты — рекомендуют провести обряд на удачу и спокойную дорогу. Бурханить — задабривать духов подношениями. Например, можно побрызгать молоком в разные стороны. Другой вариант: обвязать ленточку вокруг специального столба сэргэ (вдоль трасс такие встречаются в большом количестве).

Изучить все виды байкальского льда

Торосы, блины, тарельник, колобовник, сало, шуга, шорох — по некоторым сведениям на Байкале можно встретить 53 вида льда! Выучить все вряд ли удастся, но неплохо запомнить, что торосы — это нагромождение осколков льда, а сокуи — замерзшие на скалах наплески воды.

Прокатиться на хивусе и «буханке»

Интереснее всего исследовать озеро на хивусе. Это катер-амфибия, судно на воздушной подушке, которое способно и плыть по воде, и скользить по льду (в этом случае ощущение полета гарантировано). Еще один популярный вид транспорта — старый добрый УАЗ-«буханка». Трястись в нем на царящем повсюду бездорожье, конечно, такое себе занятие, зато проходимость выше всяких похвал!

Помедитировать у скалы Шаманка

Мыс Шаманка на острове Ольхон ­— визитная карточка Байкала. Испокон веков бурятские шаманы совершали там обряды, воспевая духов, поэтому неудивительно, что Шаманка считается местом силы. На скалу и тем более в расположенную там пещеру туристов не пускают, но вы можете зарядиться энергией, встретив закат на холме рядом.

Продегустировать бузы и омуля

Как насчет познакомиться с национальной кухней? Здесь есть бузы, сочные гигантские пельмени с мясным фаршем, и горячая ароматная уха из омуля, которую часто подают на пикниках под открытом небом. Закусить можно опять же омулем, но в замороженном виде — это уже строганина. Приятного аппетита!

Увидеть нерпу

Байкальские тюлени — нерпы — могли бы побороться с кошками за звание самых умилительных созданий на Земле. Но если кошки встречаются на каждом шагу, то нерпы — эндемики Байкала. Они уникальны во многих отношениях: единственное млекопитающее в озере и единственное животное в мире, способное приостанавливать при желании беременность. А какой у них взгляд — мимиметр тут же ломается! 100-процентная вероятность увидеть нерп — поездка в музей в поселок Листвянка.

Покататься на коньках и услышать «дыхание» Байкала

Где самый большой ледовый каток в мире? На Байкале. А еще он самый чистый и прозрачный. Скорее надевайте коньки и вперед к горизонту! Поскользнувшись и упав, не спешите вставать. Приложите ухо ко льду и прислушайтесь: скрипы, скрежет, стоны и глухие взрывы — так «дышит» озеро. Несмотря на метровую толщину сковавшего его льда, Байкал продолжает жить. Просто до мурашек!

Попробовать «Поцелуй Байкала»

Если гид скажет, что «Поцелуй Байкала» — это старая традиция, не верьте. Мини-шоу придумали агентства, а туристы с воодушевлением соглашаются в нем поучаствовать. Итак, во льду сверлят лунку, туда наливают алкоголь, который нужно выпить через трубочку. Весело? Возможно. Хотя буряты с этим готовы поспорить: места здесь священные, а спиртное не вписывается в общую картину.

Устроить фотосессию в купальнике

На улице -25, рассвет, но соцсети, как и красота, требуют жертв. Ловим первые лучи солнца у скалы Дракон и готовимся принести в жертву себя любимую ради фотографий. Самые отважные раздеваются до купальника, а кто поскромнее — наряжаются в летние летящие платья: кадры на фоне замерзшего озера или в гротах, украшенных сосульками сказочной красоты, получаются нереальными!

Посетить баню с прорубью

Нагулявшись морозным днем по «твердой» воде, самое время соприкоснуться с ее жидким состоянием — это уже вечером. В многочисленных банях, которыми буквально усеяны берега озера, можно вдоволь париться, а снизить градус в близлежащих прорубях. Такие незамысловатые спа-процедуры, которые очень даже полезны для души и тела.