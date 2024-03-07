Нижний Новгород стал одним из популярных направлений в мартовские праздники

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов России для путешествий в мартовские праздники. Об этом сообщают эксперты сервиса путешествий tutu. С 8 по 10 марта россияне намерены провести выходные в путешествиях по стране. Так, большая часть намерена отправиться на самолете в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные воды.

Что касается зарубежных авианаправлений, то самыми востребованными в этот период остаются Узбекистан, Азербайджан, Армения, Турция и ОАЭ. На поездах больше всего поездок запланировано в обе столицы, а также в Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Популярностью пользуются и Адлер, Симферополь, Сочи, Воронеж и Нижний Новгород.