РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в Сызрань, Тольятти и Самару

РЖД запускают новый туристический поезд «Жигулевские выходные» из Москвы в Сызрань, Тольятти и Самару. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

Первый рейс состоится 27 апреля. Для пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены специализированные места.

Отмечается, что в составе поезда двухэтажные вагоны с системой климат-контроля, розетками для зарядки устройств, а также включены вагон-ресторан и вагон-душ.