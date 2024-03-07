Туроператоры нашли причину снижения числа туристов-зимовщиков из РФ

Отдых в популярных у сограждан странах подорожал в 2,5—3 раза.

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Это обусловлено, в частности, ослаблением курса рубля и санкциями, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«80% зимовщиков, кто уезжает больше, чем на два-три месяца, это москвичи. На всю остальную страну приходятся жители Казани, Уфы, Перми — не больше 20%. В Москве удобно сдать квартиру за хорошие деньги и уехать на Бали, в Турцию, Таиланд или Вьетнам. Но жизнь начала дорожать за рубежом. В Турции в три раза подорожала зимовка, на Бали — в 2,5 раза. Сейчас мы видим резкое сокращение [потока зимовщиков из РФ — прим. ГМ]. Россиянам стало не по карману сейчас уезжать на длительные сроки. Мы видим, как сокращается количество зимовщиков. Нет рейсов в страны Евросоюза, российские туристы вынуждены ехать в Турцию. Турки, понимая это, поднимают цены для россиян, то же самое происходит в Грузии и в Армении. Ведь много зимовщиков туда направляются. В центре Тбилиси квартира подорожала уже в 2,5 раза за последние два года. То есть зимовщикам сейчас всем туго. Чем слабее рубль, чем дороже жильё, тем меньше зимовщиков. Раньше как было: сдавал человек за 2 тыс. долларов в месяц квартиру в Москве, а за 1 тыс. долларов брал квартиру на Бали. Сейчас он в лучшем случае за 1 тыс. долларов сдаёт квартиру в Москве, а жильё на Бали уже стоит 1,5-2 тыс. долларов. А если вы живёте, условно, в Волгограде или Мурманске?»

По данным МТС Travel, на зимующих в этом году пришлось 6% туристов по сравнению с 10% в 2023-м. Число пережидающих холода в тёплом климате сокращается в условиях роста всего выездного турпотока, указано в статье газеты «Коммерсантъ».