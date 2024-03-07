Для строительства курорта на востоке Байкала потребуется увеличение электромощностей

На возведение объектов электроэнергетики, реконструкцию причальных и очистных сооружений, дорог, взлетно-посадочной полосы в Горячинске, а также объектов водоснабжения требуется около 15 млрд рублей, отметили в Минтуризма Бурятии

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УЛАН-УДЭ, 7 марта.

Увеличение энергомощностей потребуется в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии, где разместится основная часть инфраструктуры круглогодичного отеля по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщила ТАСС заместитель министра туризма Бурятии Баярма Цыдыпова.

"Сегодня в ОЭЗ есть дефицит электричества. Так как из-за ограничений в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории нельзя строить обычные котельные, должно использоваться экологичное топливо - либо газ, либо электрические сети. Когда приходит резидент, ему необходимо обогревать, содержать свои объекты. Это требует больших электрических мощностей", - сказала Цыдыпова.

В Минтуризма Бурятии отметили, что в республиканском бюджете средств на строительство инфраструктуры не хватает. В целом на возведение объектов электроэнергетики, реконструкцию причальных и очистных сооружений, дорог, взлетно-посадочной полосы в Горячинске, а также объектов водоснабжения требуется около 15 млрд рублей. Создание такой инфраструктуры будет способствовать соблюдению принципа "ноль отходов", на что акцентировал свое внимание президент России.

О том, что до 2030 года на Байкале появится новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения для озера, сообщил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Глава государства пояснил, что строительство байкальского курорта является частью крупного проекта "Пять морей и озеро Байкал".

Инфраструктура на Байкале

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" создана постановлением правительства РФ в 2007 году в Прибайкальском районе Бурятии, туристическая зона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс. га на восточном побережье Байкала, включает пять участков: "Турка", "Пески", "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" и "Горячинск".

В 2017 году Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике. За период с 2008 года по 2015 год создана инженерная инфраструктура для участков "Турка" и "Пески" на общую сумму около 3 млрд рублей. На эти деньги построены в том числе причальные сооружения, ЛЭП, газовая котельная.

"Раньше тут были голые поля, болото. Сейчас есть базовая инфраструктура, мы ее эксплуатируем, развиваем, ремонтируем и строим планы. Они синхронизируются с планами резидентов, - сказал ТАСС гендиректор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов. - Проложена ВЛ220, есть подстанция на 10 МВт, газовая котельная, водозабор, а также очистные сооружения - они выполняют функцию по защите Байкала, их мощность составляет до 1,5 тыс. кубов в сутки".

Первый отель

На восточном берегу Байкала реализуются проекты шести резидентов. Первый объект - отель уровня четыре звезды на 154 номера планирует открыть в 2025 году компания "Грин флоу Байкал", имеющая опыт строительства в Краснодарском крае. Стоимость проекта - 2,5 млрд рублей. Кроме номеров и ресторана, на участке "Турка" будет работать термальный комплекс под открытым небом.

В результате создания морского курорта на Байкале в Бурятии планируется привлечение около 55 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Турпоток с вводом новых объектов - отелей, туркомплексов - будет увеличен до 2 млн человек, при этом будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

Резиденты ОЭЗ - компании "Грин флоу Байкал", "Байкал Эрмитаж", "Путник Сибирь", "Космос отель Байкал", "АМАР" и "Молодость. Байкал".