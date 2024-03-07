Передвижение туристов в заповедниках Коми ограничили

В министерстве природных ресурсов Коми уточнили, что в заповедниках региона изменили правила передвижения путешественников. Туристы смогут ходить только по специальным маршрутам.

«Подписанные приказы станут еще одним подспорьем в нашем общем деле – развитии экологического туризма в нашей республике», – отметила министр природных ресурсов региона Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале.

Она добавила, что необходимо защитить заповедные территории, а новые правила помогут в этом процессе. В минприроды уверены, что туристам также будет удобнее. Они смогут комфортно наблюдать за уникальной природой республики. Кроме того, условия новой правовой базы также помогут привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры заказников.