Что интересного можно узнать в павильоне «Города для жизни сбываются» выставки ВЭБ.РФ

Более 25 тысяч человек побывали в павильоне ВЭБ.РФ «Города для жизни сбываются» на выставке «Россия», что проходит на ВДНХ. Здесь можно совершить увлекательное путешествие в будущее всей семьей, увидеть, как менялись российские города и какими они станут благодаря отечественным разработкам и проектам в медицине, транспорте, урбанистике и энергетике.

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Для всех возрастов

Экспозиция «Города для жизни сбываются» госкорпорации развития ВЭБ.РФ разместилась в павильоне № 59 на ВДНХ. Чаще всего, как показала практика, экспозицию посещают семьями. Причем каждое поколение находит интересное для себя. И это легко объяснить: город и его трансформация коснулись практически каждую российскую семью. Сегодня именно в городах проживают три четверти россиян, а это 110 млн человек. Люди старшего возраста ностальгируют, когда видят в ретроспективном фильме старенькие вагоны метро и электричек, но соглашаются, что обновленные составы стали гораздо комфортнее. «Серебряные» гости павильона активно расспрашивают экскурсоводов о медицинских экспонатах: например, кардиокресле и кардиокарте. Кстати, экспресс-диагностику сердечно-сосудистой системы можно сделать прямо во время экскурсии и сразу же получить результаты на почту и в SMS. Такие кардиокресла, созданные при поддержке фонда «Сколково», уже установлены в общественных местах Москвы, Московской и Брянской областей, Хабаровского края. Изобретение очень полезное, неизменно отмечают пожилые гости павильона.

Родители с детьми активно интересуются стендами об образовании. Посетителям рассказывают как оно развивается, какие возможности появляются у школьников благодаря новым технологиям, как выглядят современные школы и университетские кампусы. Эта категория гостей не скрывает: в наши времена такого не было, а жаль!

Немало любопытного можно узнать туристической в зоне. Гости, например, с интересом изучают, какие туристические локации уже есть на карте России и даже планируют семейные путешествия. Путешествия сегодня совсем не такие, как 20 лет назад. Развиваются новые грандиозные проекты, появляются комфортные туристические кластеры. Уже ждут посетителей Роза Хутор и Красная Поляна — со стремительными горными реками. Туристический кластер строят в Завидово — недалеко от Волги. Скоро можно будет отправиться в парк «Три Вулкана» на Камчатке — на берегу Тихого океана. Там появятся новые аэропорты, автомобильные дороги, отели с невероятными видами и целые туристические кластеры.

Ну а юным посетителям интересно буквально все и сразу, ведь каждый экспонат интерактивный, здесь все можно попробовать: стать медиком в VR-шлеме, запустить свой маленький спутник на орбиту Земли, поуправлять городом в качестве мэра и создать свой идеальный мир.

Заглянем в ХХI век

После путешествия по современным городам гостей павильона приглашают на экскурсию в будущее. Один из экспонатов, специально созданных для выставки «Россия», — «машина времени». Искусственный интеллект помогает каждому посетителю визуализировать образ будущего и сделать селфи в городе XXII века. «Машина времени» уже сгенерировала более 10 тысяч фото будущего. А дополняет впечатления робо-кофейня: кофе на ваш вкус приготовит робо-бариста. Кстати, эта кофе-точка может приготовить 80 напитков всего за одну минуту.

Все занятия — бесплатные

В этом павильоне можно не только увидеть, как технологии изменили нашу жизнь, но и самому на минутку стать робоинженером. Для детей и подростков здесь регулярно проходят мастер-классы по робототехнике, а также лекции, научные шоу и другие познавательные мероприятия. «Города для жизни сбываются» — отличное место для семейного познавательного отдыха для москвичей и гостей столицы. Побывать в городе настоящего и будущего можно ежедневно, кроме технических дней. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте выставки «Россия» в разделе «Афиша». Самое приятное, что все занятия совершенно бесплатные.