Популярный блогер сравнил российский курорт с Альпами

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», сравнил с Альпами российский курорт. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

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«Я впервые побывал в Сочи, и если бы не русская речь на каждом шагу, то, ей-богу, находился бы в полной уверенности, что сел не на тот самолет и попал в Альпы», — высказался блогер о схожести курортов.

Он заявил, что город Сочи показался ему красивым городом. Васильев признался, что сдал обратные билеты и решил остаться на курорте подольше.

Ранее Васильев раскрыл, что семь лет прожил с женой в однокомнатной квартире. Он уточнил, что метраж жилья составлял 23 квадратных метра. По словам блогера, из-за неблагоприятных жилищных условий они с супругой не решались на рождение ребенка.

До этого блогер высказался об эмиграции. Васильев заявил, что любит свою страну и не собирается уезжать из России.