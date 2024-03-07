Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов к 8 Марта

Авиакомпания «Победа» в честь 8 марта запустила масштабную распродажу билетов со скидкой 20 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

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Акция продлится с 7 по 10 марта, по билетам со скидкой можно будет улететь с 31 марта по 26 октября. Чтобы ее получить, в корзине при покупке на сайте нужно применить промокод VESNA.

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В авиакомпании уточнили, что акция распространяется на все направления.