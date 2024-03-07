Ингушетия планирует увеличить турпоток

Власти Ингушетии намерены подписать на международной выставке MITT соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Татарстаном и Ростовской областью. Реализация документов позволит увеличить турпоток в республику.

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«В целях увеличения турпотока и обмена опытом в сфере туризма планируется подписание соглашений о сотрудничестве в турсфере с Минэкономразвития Ростовской области и госкомитетом Татарстана по туризму. Подписание соглашений предполагает реализацию совместных задач по развитию туризма, создание новых брендовых маршрутов и привлечение туристического потока в регион. Также предполагается проведение информационных ознакомительных туров для представителей туристской индустрии и СМИ в республику, оказание информационной поддержки мероприятий и различных проектов», — отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Его слова передаются в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что Ингушетия презентует на выставке минеральную воду «Ачалуки», натуральный ингушский горный мед, фрукты, выращиваемые в садах республики, сувенирную продукцию Ингушетии и изделия из рыбьей кожи фирмы «Shadi».

«Коме того, будут продемонстрированы видеофильмы о туризме и культуре, а также для посетителей стенда будет представлена возможность подобрать тур и запланировать отдых в Ингушетии, будут проведены различные акции и лотереи», — отметили в пресс-службе.

MITT — самая крупная в России и СНГ международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 29 лет. Ежегодно на MITT съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира. Посещение MITT позволяет специалистам туриндустрии найти новых партнеров, сравнить предложения на рынке, ознакомиться с трендами отрасли и выбрать лучшие предложения для бизнеса, получить полезные контакты, познакомиться с первыми лицами ведущих игроков рынка и государственных структур.