Москву стали чаще посещать жители других регионов из-за бизнес-миссий

Москва активно сотрудничает с регионами и проводит бизнес-миссии для представителей туристической индустрии. Об этом в четверг, 7 марта, рассказали в столичном Комитете по туризму.

© Vm.ru

Так, в прошлом году до 44 процентов увеличилось количество посещающих Москву жителей многих субъектов РФ, в которых ранее проводились деловые встречи.

«Бизнес-миссии помогают представителям отрасли познакомиться с партнерами в регионах и завести новые деловые контакты, а также презентовать лучшие туристические предложения Москвы», — отметила начальник управления туризма Комитета по туризму Ирина Шилкина.

Туристы из регионов формируют порядка 90 процентов общего турпотока в Москву. По словам Шилкиной, свыше 22,2 миллиона россиян посетили столицу в 2023 году.

Хабаровск: Город гармонии между природой и современностью

Среди лидеров по увеличению турпотока — Краснодарский край (один миллион человек), Ростовская область (730 тысяч туристов) и Нижегородская область (более 684 тысяч жителей региона), передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце января были вручены премии Москвы в области туризма за 2023 год. Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что победителями в 10 номинациях стали 15 представителей индустрии гостеприимства. Кроме того, один специалист был удостоен звания «Почетный работник туризма города Москвы».