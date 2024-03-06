Сроки продажи билетов на летние поезда в Крым увеличили до 90 дней

Продажи билетов на летние поезда в Крым открыли за 90 дней, сообщатся в Telegram-канале компании "Гранд сервис экспресс".

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"В частности, в этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней и уже открыта на летние поезда. Билеты доступны на все поезда "Таврия", после корректировки расписания в продажу поступят и билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты", - говорится в сообщении.

Как сообщали в компании, в 2023 году продажу билетов открывали за 45 дней из-за реконструкции инфраструктуры. В сообщении Telegram-канала перевозчика приводятся также слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко о важности увеличения глубины продаж из-за роста спроса на отдых в Крыму: