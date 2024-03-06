Субсидированные авиабилеты в Калининград в ближайшее время купить не получится

Если в прошлом году билеты по субсидированным тарифам в Калининград закончились в апреле, о чем сообщало руководство области, то теперь их нет уже в начале марта. Хотя еще пару недель назад отдельным категориям граждан можно было приобрести перелет на запад России на майские праздники за 7600 руб. туда и обратно.

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Сейчас же, например, сайт «Аэрофлота» выдает: «Билетов по субсидированным тарифам нет в наличии».

Неудачей закончилась у корреспондента TourDom.ru попытка приобрести льготный перелет и на сайте «Уральских авиалиний». При этом самый дешевый вариант обойдется более чем в 2 раза дороже – почти 16 тыс. руб.

Можно было бы предположить, что закончились субсидии на билеты в Калининград, тем более что по некоторым направлениям – дальневосточным – они действительно уже исчерпаны. И правда, в этом году на субсидирование авиаперевозок было выделено гораздо меньше, чем в 2023-м: 25 млрд руб. вместо 60 млрд.

Однако дело в другом. Если в прошлом году и вообще до недавнего момента льготным перелетом в Калининград могли воспользоваться все граждане России, правда, отдельных категорий – например, молодежь и пенсионеры, – то в 2024-м билеты по специальным тарифам смогут купить только жители Калининградской области. Однако пока новая программа субсидирования еще не заработала, поэтому дешевых билетов нет ни для кого – ни для молодежи, ни для пенсионеров, ни для жителей самого западного региона России.

«Для того чтобы новая программа была запущена, необходимо постановление Правительства РФ, его пока нет», – пояснил TourDom.ru один из экспертов.

По словам руководителя калининградского турагентства «Янтарный круиз» Александры Бойченко, сейчас в Минтрансе РФ проходят консультации, а окончательного решения по субсидированию стоит ждать в лучшем случае через пару месяцев.

«Программа субсидирования на данный момент закрыта в связи с вводом изменений. Окончательно условия еще не утверждены, но по предварительной информации – субсидирование будет для граждан РФ, прописанных на территории Калининградской области, а также студентов-очников высших учебных заведений нашего региона. Кроме того, на данный момент известно, что новый старт продаж и подробные разъяснения появятся ближе к маю», – рассказалаTourDom.ru Александра Бойченко.

В конце января во время визита в Калининград Президент России Владимир Путин заявил, что начиная с 2024 года субсидированные билеты будут доступны только жителям региона.