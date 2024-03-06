Отраслевые эксперты предупредили о подорожании туров по РФ на 20%

Наиболее заметным рост цен будет в сегменте экскурсионных поездок из-за повышения тарифов у транспортных компаний. Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор «Интуриста» Александр Мусихин.

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«Общее подорожание не новый тренд. В этом году оно возможно для экскурсионных туров, поскольку гостиницы подорожали в среднем на 10-15%, музеи и объекты показа — на 5-7%, а аренда автобусов и микроавтобусов дорожает очень существенно», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что стоимость отдыха отразится, прежде всего, на поездках в Москву и Санкт-Петербург.