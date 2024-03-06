В весенние праздничные дни для оренбуржцев доступны девять направлений перелетов

В первые праздничные дни из аэропорта Оренбурга можно улететь по 9 направлениям. Рейсы будут выполнять 6 авиакомпаний.

С 7 по 10 марта из Оренбурга прямым рейсом можно будет полететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды и Нижний Новгород. Также оренбуржцы могут полететь в Душанбе.

Регулярные рейсы в Москву будут выполняться до 5 раз в день двумя авиакомпаниями, в Санкт-Петербург до 2 раз в день.