Масленица — праздник с традиционными народными гуляниями, связанными с окончанием холодов и приходом весны. Он сочетает христианские и восточнославянские языческие традиции. Длится Масленица целую неделю. Дата плавающая и привязана к Пасхе. В 2024 году масленичная неделя продлится с 11 по 17 марта. Подробнее о том, где Масленицу отмечают с особым размахом, — в материале «Вечерней Москвы».

Москва и Подмосковье

Москва, безусловно, одно из самых популярных мест для празднования Масленицы. Власти города регулярно готовят массу мероприятий для гостей и жителей столицы. По всей Москве можно найти множество специальных площадок для гуляний, где можно поесть блины, потанцевать и послушать музыку, поучаствовать в конкурсах и просто весело провести время. Красочное шоу обязательно проводится на Красной площади. Узнать расписание событий можно на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Немало интересных мест, куда можно отправиться на Масленицу, и в Подмосковье. Всего в паре часов от столицы тоже проходят настоящие русские гуляния с особым колоритом.

Например, в Пушкинской деревне в Одинцовском районе области состоится праздничный концерт с массовыми играми, костюмированными выступлениями, штурмом снежной крепости и гастрономической ярмаркой. В городе Клин традиционно устраивают шумные торжества в Сестрорецком парке с сожжением чучела Зимы, выпечкой и конкурсами. Не менее занимательная программа у местного музея «Клинское подворье».

Если же хочется посмотреть на сожжение гигантского чучела, то можно отправиться в Арт-парк «Никола-Ленивец». Там ежегодно вместе с забавами и вкусностями сжигают специально созданные для праздника арт-объекты высотой несколько десятков метров.

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Ярославль

Ярославль — неофициальная столица «Золотого кольца» и Масленицы. Туристическая ориентированность делает город хорошим выбором поучаствовать в традиционных гуляниях именно тут. Торжества проходят в разных местах, но главные события запланированы в парках «Юбилейный» и «Даманский»: откроются сувенирные магазинчики, каток, народные выставки, блинные, готовятся конкурсы.

Дополнительно во всех музеях Ярославля организуются мастер-классы. В городе есть и тематическое пространство, объединившее интерактивный музей, ресторан и театр, — Дом Государыни Масленицы. Там тоже проводятся шоу и конкурсы, гостей кормят традиционными яствами, можно посмотреть на резиденцию Масленицы. В дополнение к праздничной программе туристы могут посетить музей Ярославля, церковь Ильи Пророка, Художественный музей.

Владимир

Главные торжества в городе с богатой историей проходят в парках «Дружба» и «Добросельский», на площади Победы и на Соборной площади. Гостям и жителям города предлагают присоединиться к народным гуляниям и поучаствовать в молодецких забавах — в конкурсах на силу и ловкость. Готовятся костюмированные шоу, выступления коробейников и масленичная ярмарка.

Городские власти также разрабатывают анимационные программы, организуют развлекательные мероприятия и фаер-шоу. Владимир — хороший выбор для выходных, потому как вместе с празднованием Масленицы там можно посмотреть на древние строения и памятники архитектуры, которыми славится этот город. Владимир знаменит в том числе историческими и культурными музеями, которые позволят разнообразить программу отдыха.

Суздаль

Суздаль — известный с XI века город с богатейшей историей. Еще один представитель «Золотого кольца», где туристов ждут интереснейшие древние соборы, музеи с редкими экспонатами и славные традиции, в том числе и праздничные. В Суздале на Масленицу вы сможете насладиться традиционными яствами и напитками, веселыми гуляниями и запоминающимися шоу со скоморохами.

Ежегодно туристы и суздальцы собираются на Торговой площади. Там танцуют народные танцы, поют песни и едят масленичные лакомства, выступают акробаты и артисты. Послушать музыку, поводить хороводы, посостязаться в перетягивании каната или взобраться на несколько метров над землей, чтобы заслужить подарок, можно 16 марта.

Как и во Владимире, в Суздале есть куда сходить и помимо масленичных торжеств: Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, Исторический музей.

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Казань

Столица Татарстана славится особенно колоритными масленичными гуляниями из-за смешения нескольких культур. Для того чтобы не упустить наиболее интересные мероприятия, рекомендуется съездить в город-заповедник Свияжск на одноименном острове. Здесь всю праздничную неделю есть на что посмотреть. Гостей ждут исторические реконструкции народных состязаний, выступления ансамблей, силачей и ловкачей, а также вкусная еда.

В самой же Казани народные гуляния организуются почти во всех музеях и общественных пространствах. Большинство мероприятий с блинами запланированы на воскресенье, 17 марта. Поучаствовать в масштабных гуляниях и посмотреть на основные программы можно на озере Лебяжьем и Кремлевской набережной.

Великий Новгород

Зиму в Великом Новгороде каждый год провожают с размахом. Посмотреть на представления и этнографические реконструкции, поиграть и вкусно поесть можно по всему городу. Основные мероприятия намечены на выходные и пройдут на площади Победы — Софийская, которая находится рядом с местным Кремлем. Там ежегодно выступают певцы и актеры, проходят веселые состязания.

А посмотреть на сжигание чучела можно неподалеку — на набережной. В музее «Витославлицы», где выставлены выдающиеся экземпляры деревянного зодчества, гостей тоже ждет увеселительное тематическое шоу и соответствующие мастер-классы. Среди самых популярных развлечений для гостей — игры со скоморохами, катание на лошадях, участие в реконструкции традиционных обычаев и ритуалов.

Иркутск

В столице Восточной Сибири семидневные гуляния пользуются большой популярностью. Иркутян и туристов ждут все музеи и общественные пространства города. Как и во все прошлые годы, множество лавок со сладостями и традиционными блюдами откроются на площади у Дворца спорта. Там же пройдут концерты и тематические соревнования. Свою программу подготовили открытый музей «Тальцы» и горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Гостей приглашают поводить хороводы, попробовать себя в старинных русских играх и состязаниях, в том числе попробовать заполучить подарок с масленичного столба, послушать фольклорные песни.

Еще один вариант хорошо провести время — посмотреть на «Казачью» Масленицу, которая каждый год проходит на заливе Якоби. Актеры местного Театра народной драмы готовят там масштабное интерактивное шоу с эпическим штурмом укреплений из снега. Большинство событий запланировано на 16–17 марта, в выходные дни. Уточнить расписание можно на сайтах организаций.