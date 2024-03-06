Когда и в каком размере придется заплатить курортный сбор

Курортный сбор может быть выставлен в счете вместе с суммой, которая взимается за проживание в отеле. Об этом говорится в ТГ-канале "Объясняем. РФ". Максимальная сумма курортного сбора составляет 100 рублей в сутки, однако день заезда оплачивать не нужно.

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От него освобождаются дети до 18 лет, а также льготные категории населения, к которым относятся многодетные семьи, люди с инвалидностью, ветераны и другие. Платить курортный сбор не нужно и тем отдыхающим, которые остановились у родственников или друзей.

В разных регионах сумма курортного сбора может отличаться. Например, в Ставропольском крае она составляет 100 рублей, на курортах Краснодарского края варьируется от 30 до 50 рублей, а в Алтайском крае установлена в размере 30 рублей.

Курортный сбор, который заплатили туристы, перечисляется в региональный бюджет, деньги расходуются на развитие курортов.

Например, в Краснодарском крае на эти средства благоустроили парки и скверы. Также на них строят новые зоны отдыха, подводят декоративное освещение, устанавливают детские и спортивные площадки, уличные тренажеры и навесы от солнца.

С 15 декабря ставку курортного сбора регионы определяют самостоятельно. В эксперименте участвуют Крым, Краснодарский, Алтайский и Ставропольский край, а с 1 апреля 2024 года к ним присоединится Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус". Так, в северной столице курортный сбор будет действовать в размере 100 рублей в сутки, а на федеральной территории "Сириус" - в размере 50 рублей в сутки.