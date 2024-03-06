Аэропорт в Шерегеше запустят в ближайшие годы

В Шерегеше Кемеровской области в 2027 году планируют ввести в эксплуатацию аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача – войти в первую пятерку», – сказал губернатор региона Сергей Цивилев.

Кроме того, в ближайшие годы в Шерегеше пройдет обновление жилищного фонда, будут построены новые дома и развитие инфраструктуры. Власти отмечают, что изменения помогут реализовывать будущие инвестиционные проекты для улучшения и развития курорта.