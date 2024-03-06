Что узнают о Крыме участники Всемирного фестиваля молодежи

Ласточкино гнездо, международный детский центр «Артек», арт-кластер «Таврида», город-герой Севастополь — визитные карточки Крыма на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Но самое главное, конечно, люди. Больше ста ребят представляют полуостров на грандиозном молодежном форуме: 45 человек — от Крыма, столько же — от Севастополя. Отдельно — посланники «Артека» и «Тавриды».

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Лучшие из лучших

Только в Республике Крым было почти 1700 заявок на участие в фестивале, рассказала заместитель председателя Госкомитета молодежной политики региона Ани Григорян. Каждый претендент прошел через сито шестиступенчатого отбора, так что в итоге в Сочи отправились лучшие из лучших.

Многим крымчанам «Ласточкино гнездо», что называется, набило оскомину, но за пределами полуострова это по-прежнему один из самых известных символов полуострова. В Сочи оно представляет Крым в тематическом парке «Россия в миниатюре».

Не меньше известен и лагерь «Артек», готовящийся отметить в следующем году свой вековой юбилей.

«Мы приехали на фестиваль большой командой из 45 человек, чтобы показать нашим друзьям со всего мира, как в России относятся к самому дорогому, что у нас есть, — детям», — рассказал директор «Артека» Константин Федоренко.

Посетители артековского павильона знакомятся с историей самого знаменитого детского лагеря в мире, а также принимают участие в мастер-классах: учатся ставить палатку, изучают флажную семафорную азбуку и азбуку Морзе, плетут морские узлы и изготавливают сувениры в стиле народно-художественных промыслов.

Возможность заявить о себе

Арт-кластер «Таврида» представил на фестивале выставку современного искусства «Арт. Молодость», на которой экспонируют более 150 работ художников из разных стран, — живопись, графику, видеоарт, цифровое искусство. Главная идея — показать «взросление героя». Выставка поделена на четыре темы: «Детство», «Первые шаги», «Метаморфозы» и «Продолжение следует».

На стенде Севастополя можно увидеть главные достопримечательности города, получить памятные сувениры, сфотографироваться у стилизованного морского маяка, а также через полевую почту отправить письмо со словами поддержки участникам специальной военной операции на Украине.

Есть крымчанка и среди участников мультимедийной выставки национального конкурса «Знание. Россия», где экспонируются 28 фотографий с дополненной реальностью.

«Это большой стимул для творческого роста. Моя работа победила в номинации «Мобильная фотография», что еще раз доказывает, что для хорошего качественного кадра не нужно дорогостоящее оборудование, достаточно авторского взгляда с необычного ракурса. Благодарю организаторов выставки за возможность проявить себя и заявить о себе на весь мир», — рассказала фотограф пресс-службы Крымского федерального университета Ксения Гасица.

Шефство над сирийцами

Одна из особенностей Всемирного фестиваля молодежи в Сочи — делегации российских регионов шефствуют над иностранными делегациями. У Республики Крым подшефная страна — Сирия. На протяжении всего форума крымские ребята помогают своим новым сирийским друзьям лучше узнать Россию и российский Крым, их историю и культуру.

После основной программы фестиваля начнется региональная: около двух тысяч молодых иностранцев посетят различные уголки нашей огромной страны. Один из маршрутов называется «Мы вернулись в Россию». В этом путешествии гости побывают в Республике Крым, Севастополе, а также Луганской Народной Республике. Региональная программа поможет иностранцам ближе познакомиться с жизнью регионов России, их историей и культурой, людьми.

В Крым после фестиваля приедут 36 гостей из 21 страны. Их визит начнется 9 марта и совпадет с празднованием десятилетия воссоединения полуострова с Россией. Иностранцам обязательно расскажут, как изменился за эти годы регион, и покажут его главные достопримечательности — Крымский мост, «Артек», «Тавриду», Ласточкино гнездо, дворцы, парки и многое-многое другое.

Кстати

Сергей Лавров пригласил школьников всего мира стать «людьми Артека».

Акция «Люди Артека» приурочена к столетию легендарного Международного детского центра и реализуется в рамках программы «Клуб друзей России». В 2023 году в акции приняли участие иностранные школьники из 14 стран, 69 из них в качестве победителей конкурса побывали в «Артеке». Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи обратился к иностранным школьникам с призывом участвовать в акции «Люди Артека»:

«Дорогие друзья, «Артек» — прекрасное место, накопил за долгие десятилетия великолепные традиции дружбы, солидарности в решении всех проблем молодых людей со всего мира. Всех приглашаем! Не пожалеете, будете счастливы!»

В июле 2024 года в «Артеке» пройдет специализированная международная смена.

Из истории

Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в нашей стране в 1957 году под девизом «За мир и дружбу». Среди его участников был тогда еще никому неизвестный писатель Габриэль Гарсиа Маркес. Итогом его поездки стала книга путевых очерков «22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы».