Школьники совместят отдых и урок в туристических проектах Тульской области

Тульская область включена в межрегиональные железнодорожные туристические проекты "Вагон знаний" и "Яркие выходные". Первый тематический поезд уже привез рано утром - в 8.00 - в Тулу 250 путешественников из Самарской и Пензенской областей.

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Пять комфортабельных автобусов уже ожидали их на вокзальной площади. Первой остановкой было кафе, ведь любое путешествие должно начинаться с хорошего завтрака. Отдав должное местному меню, гости поехали осматривать город.

"Вагон знаний" - это туристско-образовательный проект, своего рода выездной урок, пояснила менеджер тульского туроператора Светлана Хитеева. - Он ориентирован на школьников, родителей с детьми. Гости побывали в музейном комплексе "Куликово поле" и Богородицком дворце-музее. Второй маршрут - в музей-усадьбу "Ясная Поляна" с экскурсией по Тульскому кремлю. Еще один проект - "Яркие выходные", скорее, для взрослых".

И совершенно невозможно быть в Туле и не побывать там, где делают пряники. Так что еще одной остановкой стала фабрика "Медовые традиции". Гостям помимо рассказа про этот тульский бренд предложили самим сделать себе по прянику. Их повезли домой в качестве сувенира. А поскольку аппетит разгулялся, отправились обедать. На сей раз это был ресторан "Культура", поразивший гостей большими порциями вкусного обеда. И снова - в путь!

Поездом туристы едут в Тулу. Путешествуют 12 часов. И уезжают домой. Стоит это до 24,5 тысячи.

Последним мощным аккордом этого дня стало посещение знаменитого тульского музея оружия. Экспозиция самой большой коллекции оружия в мире еще никого не оставляла равнодушным. Поужинав в музейном кафе, усталые и довольные гости вернулись на вокзал. В 20. 00 поезд отправился в обратный путь.

Следующий туристический поезд прибудет в Тулу в мае. По словам Светланы Хитеевой, первый "блин" оказался отнюдь не комом - формат понравился и гостям, и организаторам:

"Это дешевле, чем автобусный тур - турист просто покупает полку в поезде (стоимость от 22 до 24,5 тысячи рублей. Удобно, когда едут компаниями или семьей. В дороге развлекают анимационные программы. Питание в поезде - ланч-бокс". "Железнодорожные путешествия - одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма", - считает заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина.

К проекту подключается все больше регионов. В декабре 2023 года школьники из Ульяновска и Самары смогли поехать в Казань или Йошкар-Олу.